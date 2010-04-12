Додано: Суб 08 гру, 2018 16:23

vovan_prm написав: А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно... А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...

Во-первых, потому, что это все вешают на меня. В том числе каких-то Трастов и Синусов, которые, как я помню, загоняли тут народ в доллар, предрекая высокий курс.Вам бы такое понравилось?Во-вторых, потому, что "добренький чаёк", который до этого стелился перед Оксаной и умолял о личной встрече, потом всеми силами пытался навести бандитов на больного раком человека, которого он подозревал в этой театральной постановке.Вот здесь на финансовом форуме мало кто будет стремиться к развизуализации.Но существует персонаж, который упорно пытается встретиться с форумчанами, не только с "Оксаной". При этом это, как правило, люди, писавшие о своих финансовых возможностях.Задумайтесь - зачем он это делает?