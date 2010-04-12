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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7084708570867087>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:29

  freeze написав:
  tea написав:Тепер нескоро буде шанс військового наступу.


26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.

Впевнений,що військовий стан не буде продовжено.
Під шансом піти в наступ мав на увазі ті часи,коли Росія почне розвалюватись і там буде бунт проти царя.
Путін скористався слабкістю України під час зміни влади,ми скористаємось слабкістю Росії під час зміни влади у них.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:32

  Tolevas написав:
  vovan_prm написав:А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...


Во-первых, потому, что это все вешают на меня. В том числе каких-то Трастов и Синусов, которые, как я помню, загоняли тут народ в доллар, предрекая высокий курс.

Вас вже не раз тут ловили на неправді,а Ви до сих пір пишете,що Траст і Сінус не Ви.
Досить валяти дурня,Олександре Григоровичу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:33

  Tolevas написав:Во-вторых, потому, что "добренький чаёк", который до этого стелился перед Оксаной и умолял о личной встрече, потом всеми силами пытался навести бандитов на больного раком человека,

Продовжуєте писати казки?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:33

  tea написав:
  Tolevas написав:
  vovan_prm написав:А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...


Во-первых, потому, что это все вешают на меня. В том числе каких-то Трастов и Синусов, которые, как я помню, загоняли тут народ в доллар, предрекая высокий курс.

Вас вже не раз тут ловили на неправді,а Ви до сих пір пишете,що Траст і Сінус не Ви.
Досить валяти дурня,Олександре Григоровичу.


Ты подлое и гнилое создание. Я же тебе предлагал поспорить на приличные деньги, что это не мои ники. Ты позорно слился, но продолжаешь клеветать. Моральный ур**.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:33

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Маріуполь - місто з населенням 500 тис.З них 250 тис. - чоловіки.Якщо відкинути пенсіонерів 60+ ,дітей 18- і інвалідів,то щонайменше тисяч 150 можуть взяти в руки зброю.


Слабо верится, что 150 тысяч мужского населения Мариуполя побежит вооружаться, и на передовую стрелять. Сами пишите, что и за деньги не могут контрактников найти,

Ми ж розглядаємо Маріуполь в світлі тих подій,які з ним могли трапитись.
Тобто,якщо Путін прийняв би рішення робити сухопутний коридор по Україні,то він би взяв в облогу Маріуполь.А при такому розкладі вже б не стояло питання - йти захищати свої місто чи не йти - призвали б усіх.
Я помітив Ви так легковажно в шахи граєте Містами, то хочу Вам повідомити без сміхуйочків, що у випадку повномасштабного військового нападу еРфії, то ми з Вами будемо в окопі, можливо в одному, тому жарти-жартами,а з області ніхто не виїде, окрім дітей, та жінок.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:34

  tea написав:
  Tolevas написав:Во-вторых, потому, что "добренький чаёк", который до этого стелился перед Оксаной и умолял о личной встрече, потом всеми силами пытался навести бандитов на больного раком человека,

Продовжуєте писати казки?


А как иначе трактовать постоянное и упорное упоминание реального человека?
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:35

  Tolevas написав:
  vovan_prm написав:А зачем Вы реагируете? Еще и так бурно...


Во-первых, потому, что это все вешают на меня. В том числе каких-то Трастов и Синусов, которые, как я помню, загоняли тут народ в доллар, предрекая высокий курс.
Вам бы такое понравилось?
Во-вторых, потому, что "добренький чаёк", который до этого стелился перед Оксаной и умолял о личной встрече, потом всеми силами пытался навести бандитов на больного раком человека, которого он подозревал в этой театральной постановке.
Вот здесь на финансовом форуме мало кто будет стремиться к развизуализации.
Но существует персонаж, который упорно пытается встретиться с форумчанами, не только с "Оксаной". При этом это, как правило, люди, писавшие о своих финансовых возможностях.
Задумайтесь - зачем он это делает?

Порыться в грязном белье? Фуууу
Я не буду помогать Вам троллить Чая, так же как не помогал ему троллить Вас.
Писал ранее, что персонаж Оксана, самый гармоничный из всех Ваших "творений".
Лично я не против, чтоб персонаж продолжал жить.
На этом считаю диалог законченным.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:35

  Перес де Куэльяр написав:а з області ніхто не виїде, окрім дітей, та жінок.

Я це розумію.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:37

Де почитати щодо фінансової ситуації і стану валютного ринку в Україні ?? Підкажіть гілку. :lol:
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:37

  Tolevas написав:
  tea написав:
  Tolevas написав:Во-вторых, потому, что "добренький чаёк", который до этого стелился перед Оксаной и умолял о личной встрече, потом всеми силами пытался навести бандитов на больного раком человека,

Продовжуєте писати казки?


А как иначе трактовать постоянное и упорное упоминание реального человека?

Саня - знайди моє повідомлення,де я намагався всіма силами наслати бандитів.
Може то тобі приснилось в ту ніч,коли бомбили Харків? :mrgreen:
tea
 
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