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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7084708570867087

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:39

  ihorkyiv написав:Де почитати щодо фінансової ситуації і стану валютного ринку в Україні ?? Підкажіть гілку. :lol:

Заходите в понедельник, сегодня все пьют :mrgreen:
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:40

  vovan_prm написав:Писал ранее, что персонаж Оксана, самый гармоничный из всех Ваших "творений".
Лично я не против, чтоб персонаж продолжал жить.

Ввечері прийде Фейслес - зробить голосування.
Хто крім Вована, Пізнайка,Юрія61 і Лібо за те,щоб повернулась О_О. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:40

Форумчане, задумайтесь, что здесь делает Чай, пытаясь вас развизуиализировать.
В игноре тролли и провокаторы tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:41

  ihorkyiv написав:Де почитати щодо фінансової ситуації і стану валютного ринку в Україні ?? Підкажіть гілку. :lol:

Як де? :shock:
На гілці КРЖН!!!Це ж і їжаку зрозуміло!!! 8)
А Ви хотіли на валютній гілці в суботу про валюту прочитати? :mrgreen:
Заходьте в понеділок. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Суб 08 гру, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:43

  Tolevas написав:Форумчане, задумайтесь, что здесь делает Чай, пытаясь вас развизуиализировать.

Навіщо думати - можуть у Гагаріна спитати.
А Ви поменше еспумізана на ніч пийте.
Тоді й Харків не бомбитимуть. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:47

  Tolevas написав:
  Yuri_T написав:
  Tolevas написав:всяко лучше никому не известного пид...са

кому, как не трансвеститу со стажем, это знать


Если бы тебе во сне приснилась хотя бы десятая доля женщин, которые были ко мне благосклонны, то ты бы мог себя считать Дон Жуаном.

Лібо нервово курить в стороні. :mrgreen:
Лібо - пора на пенсію. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:48

  grab написав:В своїй передвиборчій агітації забрехався гірше юльки. І це ще не вечір, а що буде до кінця дня?

Критикувати можна всіх, та навіть себе. Брехати навіщо?[/quote]
  tea написав:Наприклад?

Наприклад, що беня зара під домашнім арештом в Швейцарії...Чи ви так багато пишите, що вже не пам'ятаєте що було на попередній сторінці? А на ділі це примітивна маніпуляція, яку застосовують на телеканалах, критикуючі всіх кандидатів. Але рівень критики різний. То як там, хто беню посадив під домашній арешт і коли?
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:49

  vovan_prm написав:
  ihorkyiv написав:Де почитати щодо фінансової ситуації і стану валютного ринку в Україні ?? Підкажіть гілку. :lol:

Заходите в понедельник, сегодня все пьют :mrgreen:

Сьогодні тут Оксана - гвіздок програми.
Ксюха - напиши "Ігорю з Києва" курси у Харкові.
Вован просить - щоб написала зі свого ніку - О_О. :mrgreen:
tea
 
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