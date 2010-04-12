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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70837084708570867087>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:40

  vovan_prm написав:Писал ранее, что персонаж Оксана, самый гармоничный из всех Ваших "творений".
Лично я не против, чтоб персонаж продолжал жить.

Ввечері прийде Фейслес - зробить голосування.
Хто крім Вована, Пізнайка,Юрія61 і Лібо за те,щоб повернулась О_О. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:41

  ihorkyiv написав:Де почитати щодо фінансової ситуації і стану валютного ринку в Україні ?? Підкажіть гілку. :lol:

Як де? :shock:
На гілці КРЖН!!!Це ж і їжаку зрозуміло!!! 8)
А Ви хотіли на валютній гілці в суботу про валюту прочитати? :mrgreen:
Заходьте в понеділок. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Суб 08 гру, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:43

  Tolevas написав:Форумчане, задумайтесь, что здесь делает Чай, пытаясь вас развизуиализировать.

Навіщо думати - можуть у Гагаріна спитати.
А Ви поменше еспумізана на ніч пийте.
Тоді й Харків не бомбитимуть. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:57

  tea написав:Сьогодні тут Оксана - гвіздок програми.

Ну не скромничай :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:10

  prodigy написав:tea

Чай, надо быть мужиком в конце концов...дайте слово больше никогда к этой теме не возвращаться или самозабаньтесь :!:
надоело чес.слово каждый викэнд одно и тоже.

выяснили/пережили/забыли/поехали дальше


Нормальной заварки нет, сыплет в чайник всякий мусор, от которого его, как Остапа, несет.

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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

juristkostya написав:
  Faceless написав:Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував

Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:13

  Faceless написав:
juristkostya написав:Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

Гнутся, но не быстро.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:24

vovan_prm

вы не обратили внимание случайно на странный геп вчера по паре евро/долл на закрытии сессии ...помню студентом когда на паре засыпаешь-ручка такую линию вниз ведет.

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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:28

  Faceless написав:
juristkostya написав:
  Faceless написав:Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував

Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

фразу "Временно можно компенсировать из подземных горизонтов" не читаем принципиально?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:36

  prodigy написав:vovan_prm

вы не обратили внимание случайно на странный геп вчера по паре евро/долл на закрытии сессии ...помню студентом когда на паре засыпаешь-ручка такую линию вниз ведет.

Зображення

Да нет. То "подскок дохлой кошки".
Трейдеры "интрадей", "интрауик" - закрыли свои позиции.
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