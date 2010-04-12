Пользуясь случаем, пока Чайок пошел попариться, накнопаю еще зарисовку.
Займет какое-то время.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:39
Re: Валютный рынок в контексте
Пользуясь случаем, пока Чайок пошел попариться, накнопаю еще зарисовку.
Займет какое-то время.
Только не юля
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:40
Re: Валютный рынок в контексте
vovkin88
С нами с:Чт 06 дек, 2018 19:06
Можливо кого не згадав, панове реєструємося на фінанси.ua
Друзі: nord555a, gosha, ,260165,vovkin18,
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Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 08 гру, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:43
Крымские татары до "исторического материализма" использовали для орошения термодинамику. В горах обнаружили бассейны из которых вниз были проложены водопроводы из обожженной глины. Бассейны заполнялись камнями, на которых выпадала роса. Эта влага самотеком попадала на орошение и прочие нужды.
Нечто подобное на Канарских островах. Высокогорные сосны конденсируют воду из облаков на своей хвое. Этого хватает жителям архипелага вулканического происхождения. Какая там вкусная картошка...Если бы Лукашенко один раз попробовал, удавился б от зависти.
US
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:54
дядя Caша
кстати,а Аргентине (Пуэрто де Сеадо)покупал картошку похожую на нашу (сорт «Розара»)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:03
Там надо увлекаться стейками или асадо - овца на вертикальном вертеле (столбе) под местное красное...И не заходить в скверы, особенно, гулять по травке. Комары сточат в момент. Без "красненького".
В Аргентине, получившей свое название от латинского названия серебра, (аргентум) песо и "отношения" с МВФ. У нас гривня, которая никак не остановится в росте и пока нет отношения с Фондом. У кого из коллег какие идеи относительно курса "дна" безналичной пары доллар-гривня. По средневзвешенному курсу или его официальному эквиваленту.
Спасибо.
US
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:18
Re: Валютный рынок в контексте
Имхо, ещё никто не задумывался о том, что негативно повлиять на курс гривны в январе - феврале 2019 года может то, что очереди за получением субсидии в декабре 2018 года только растут, так как многие думали, что субсидию продлят автоматически, как это туже не раз было. Ан нет, надо ВСЕМ без исключения нуждающимся подать заново новые заявления и декларации в отдел субсидии.
То что посчитали в правительстве, сколько семей получат субсиди на зиму 2018 -2019годов это около 50%. А их будет ещё столько же.
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:24
Re: Валютный рынок в контексте
ТАк вот.
Про инцидент в Керчинском проливе..
Как-то с самого начала что-то не укладывается... Парит что-то...
Это так мысли вслух. Больше вопросов.... Кто хочет, обсудим..
Итак. Четыре судна.
Про судно сопровождения как-то все забыли, оно сделало свое дело и благополучно (насколько мне известно) вернулось в порт приписки.
Два бронекатера и буксир.
Хм. Буксир.
А на фиг буксир?
Тихоходная машина, замедляющая движение всей группы.
Какие задачи должен был выполнять военный рейдовый буксир в гражданском порту, где нет ни одного военного судна?
Может он должен был "растолкать" суда противника?
Об этом мы никогда не узнаем. Москали решили вопрос радикально, поставив нерабочее корыто под аркой моста.
Два бронекатера. Бердянск и Никополь.
Например. Катера Лубны и Кременчуг доставили в Бердянск по суше за одну ночь.
Перевозку наблюдал лично, так моим пацанам пришлось в двух местах временно снимать оптоволоконные линии. Эти штуки (катера) высокие. Снимать фото и видео перемещения военных считаю преступлением, по-этому доказательств не будет.
Так вот. Имея успешный опыт транспортировки, что мешало доставить по суше два катера того же типа в Марик, всего на 80 км дальше?
Тихо. Спокойно. Без шума и пыли.
Почему не дали "ответку"?
Капитаны хоть и пацаны, но совсем не простые.
Гимн Украины на российском празднике, чтоб потом тупо сдаться? Как-то не вяжется.
Испугались? Не верю.
Вот у меня не идет из головы вопрос: а был ли на борту боекомплект?
Может его "от греха подальше", просто пацанам не дали? Чтоб молодая горячая кровь, в случае чего вертушку не сбили, или как-нибудь еще в настоящую схватку не вступили.
В общем мутно как-то все от начала.
Я триста раз не поклонник конспирологии.
Но может в данном конкретном случае так было задумано?
Многоходовочка?
Только не юля
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:28
Re: Валютный рынок в контексте
фразу "Временно можно компенсировать из подземных горизонтов" не читаем принципиально?[/quote]Уже больше 4лет такие огромные объёмы? Уверен, роль канала сильно преувеличивают, без с/х он не так критичен
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:29
а чего тут думать - Полторак уже сказал - военные корабли ходили - и будут ходить, только теперь им разрешили стрелять....
на Арабатке нормальная вода, без всяких графиков...и осетринка там есть...
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