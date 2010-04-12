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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7084708570867087>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:39

Re: Валютный рынок в контексте

Пользуясь случаем, пока Чайок пошел попариться, накнопаю еще зарисовку.
Займет какое-то время.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:40

Re: Валютный рынок в контексте

vovkin88
С нами с:Чт 06 дек, 2018 19:06

Можливо кого не згадав, панове реєструємося на фінанси.ua

Друзі: nord555a, gosha, ,260165,vovkin18,
Texhokpat, nemaks, GDV29, kmk, Lucius
, Oleg1, lozovartur, Pavel159, 2000,
ruslon, Mixa72, olmazzz, Beatle, YuriySVik, Rom111, MPA, fuggest:пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 08 гру, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:43

  vovan_prm написав:
  Faceless написав:
juristkostya написав:Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

Гнутся, но не быстро.


Крымские татары до "исторического материализма" использовали для орошения термодинамику. В горах обнаружили бассейны из которых вниз были проложены водопроводы из обожженной глины. Бассейны заполнялись камнями, на которых выпадала роса. Эта влага самотеком попадала на орошение и прочие нужды.

Нечто подобное на Канарских островах. Высокогорные сосны конденсируют воду из облаков на своей хвое. Этого хватает жителям архипелага вулканического происхождения. Какая там вкусная картошка...Если бы Лукашенко один раз попробовал, удавился б от зависти.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49

дядя Caша и я, бульбаш по рождению, попробовал бы :mrgreen:
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:54

дядя Caша
кстати,а Аргентине (Пуэрто де Сеадо)покупал картошку похожую на нашу (сорт «Розара»)

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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:03

  prodigy написав:дядя Caша
кстати,а Аргентине (Пуэрто де Сеадо)покупал картошку похожую на нашу (сорт «Розара»)



Там надо увлекаться стейками или асадо - овца на вертикальном вертеле (столбе) под местное красное...И не заходить в скверы, особенно, гулять по травке. Комары сточат в момент. Без "красненького".

В Аргентине, получившей свое название от латинского названия серебра, (аргентум) песо и "отношения" с МВФ. У нас гривня, которая никак не остановится в росте и пока нет отношения с Фондом. У кого из коллег какие идеи относительно курса "дна" безналичной пары доллар-гривня. По средневзвешенному курсу или его официальному эквиваленту.

Спасибо.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:18

Re: Валютный рынок в контексте

Имхо, ещё никто не задумывался о том, что негативно повлиять на курс гривны в январе - феврале 2019 года может то, что очереди за получением субсидии в декабре 2018 года только растут, так как многие думали, что субсидию продлят автоматически, как это туже не раз было. Ан нет, надо ВСЕМ без исключения нуждающимся подать заново новые заявления и декларации в отдел субсидии.
То что посчитали в правительстве, сколько семей получат субсиди на зиму 2018 -2019годов это около 50%. А их будет ещё столько же.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:24

Re: Валютный рынок в контексте

ТАк вот.
Про инцидент в Керчинском проливе..
Как-то с самого начала что-то не укладывается... Парит что-то...
Это так мысли вслух. Больше вопросов.... Кто хочет, обсудим..

Итак. Четыре судна.
Про судно сопровождения как-то все забыли, оно сделало свое дело и благополучно (насколько мне известно) вернулось в порт приписки.

Два бронекатера и буксир.

Хм. Буксир.
А на фиг буксир?
Тихоходная машина, замедляющая движение всей группы.
Какие задачи должен был выполнять военный рейдовый буксир в гражданском порту, где нет ни одного военного судна?
Может он должен был "растолкать" суда противника?
Об этом мы никогда не узнаем. Москали решили вопрос радикально, поставив нерабочее корыто под аркой моста.

Два бронекатера. Бердянск и Никополь.
Например. Катера Лубны и Кременчуг доставили в Бердянск по суше за одну ночь.
Перевозку наблюдал лично, так моим пацанам пришлось в двух местах временно снимать оптоволоконные линии. Эти штуки (катера) высокие. Снимать фото и видео перемещения военных считаю преступлением, по-этому доказательств не будет.
Так вот. Имея успешный опыт транспортировки, что мешало доставить по суше два катера того же типа в Марик, всего на 80 км дальше?
Тихо. Спокойно. Без шума и пыли.

Почему не дали "ответку"?
Капитаны хоть и пацаны, но совсем не простые.
Гимн Украины на российском празднике, чтоб потом тупо сдаться? Как-то не вяжется.
Испугались? Не верю.
Вот у меня не идет из головы вопрос: а был ли на борту боекомплект?
Может его "от греха подальше", просто пацанам не дали? Чтоб молодая горячая кровь, в случае чего вертушку не сбили, или как-нибудь еще в настоящую схватку не вступили.

В общем мутно как-то все от начала.
Я триста раз не поклонник конспирологии.
Но может в данном конкретном случае так было задумано?
Многоходовочка?
Только не юля
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:28

Re: Валютный рынок в контексте

juristkostya написав:
  Faceless написав:
juristkostya написав:[quote="4520677:Faceless"]Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував

Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

фразу "Временно можно компенсировать из подземных горизонтов" не читаем принципиально?[/quote]Уже больше 4лет такие огромные объёмы? Уверен, роль канала сильно преувеличивают, без с/х он не так критичен
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:29

  freeze написав:
  tea написав:Тепер нескоро буде шанс військового наступу.


26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.

а чего тут думать - Полторак уже сказал - военные корабли ходили - и будут ходить, только теперь им разрешили стрелять....

  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..

схожие проблемы в том же Геническе, соседствующим с северным Крымом.
воды нет, очень плохого качества.
если рано утром не накачаешь насосом в бойлер или ёмкость, то кури трубку.

Это проблема всех прибрежных районов. У нас Куяльник на 70-ти метрах солоноватый. Отъезжаешь 70км от моря - нормально. Розовка, Черниговка, Куйбишево, Токмак, Молочанск,Мелитополь, Акимовка - вода нормальная.
Прибрежные города - юзаем днепровскую воду, пьем очищенную.
П.С. Зато Геническ - рыбное место. В заливе между Арабаткой, Федоткой и Бирючим островом осетры водились даже тогда, когда мы стали забывать как они выглядят.


на Арабатке нормальная вода, без всяких графиков...и осетринка там есть...
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