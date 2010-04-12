Додано: Суб 08 гру, 2018 18:24

ТАк вот.

Про инцидент в Керчинском проливе..

Как-то с самого начала что-то не укладывается... Парит что-то...

Это так мысли вслух. Больше вопросов.... Кто хочет, обсудим..



Итак. Четыре судна.

Про судно сопровождения как-то все забыли, оно сделало свое дело и благополучно (насколько мне известно) вернулось в порт приписки.



Два бронекатера и буксир.



Хм. Буксир.

А на фиг буксир?

Тихоходная машина, замедляющая движение всей группы.

Какие задачи должен был выполнять военный рейдовый буксир в гражданском порту, где нет ни одного военного судна?

Может он должен был "растолкать" суда противника?

Об этом мы никогда не узнаем. Москали решили вопрос радикально, поставив нерабочее корыто под аркой моста.



Два бронекатера. Бердянск и Никополь.

Например. Катера Лубны и Кременчуг доставили в Бердянск по суше за одну ночь.

Перевозку наблюдал лично, так моим пацанам пришлось в двух местах временно снимать оптоволоконные линии. Эти штуки (катера) высокие. Снимать фото и видео перемещения военных считаю преступлением, по-этому доказательств не будет.

Так вот. Имея успешный опыт транспортировки, что мешало доставить по суше два катера того же типа в Марик, всего на 80 км дальше?

Тихо. Спокойно. Без шума и пыли.



Почему не дали "ответку"?

Капитаны хоть и пацаны, но совсем не простые.

Гимн Украины на российском празднике, чтоб потом тупо сдаться? Как-то не вяжется.

Испугались? Не верю.

Вот у меня не идет из головы вопрос: а был ли на борту боекомплект?

Может его "от греха подальше", просто пацанам не дали? Чтоб молодая горячая кровь, в случае чего вертушку не сбили, или как-нибудь еще в настоящую схватку не вступили.



В общем мутно как-то все от начала.

Я триста раз не поклонник конспирологии.

Но может в данном конкретном случае так было задумано?

Многоходовочка?

Только не юля