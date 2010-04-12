Додано: Суб 08 гру, 2018 19:40

Курс гривны "укрепляет" цена на газ для населения.

Это только некомпетентные утверждают, что население не будет платит больше 15% от своих доходов за газ и т.д.

Разъясняю: если на человека приходится 12 тыс грн дохода в месяц, то по формуле:

12000/1777/2*15= 50,6% !!!

Т.е. в Кабмине считают, что платить 50% от своих доходов на комуналку - это нормально.

Я так не считаю. ПлачУ за газ бешенные бабки и плАчу. Чувствую себя мазохистом.

На баксы и эврики денех у пересичных не хватит через цену на газ.

А вот когда, как обещают некоторые из кандидатов в президенты, цену на газ опустят, ввот тогда, имхо, денех на баксы - эврики у народа появится. И курс подымится. А пока, имхо, за курс гриши можно быть спокойным.

Добавлю к этому, что периодически краткосрочные спекуляции на курсе СКВ никто не отменял. Спекулям надо на что то жить. Вот и "стригут" они оленей на скачках курса то вверх, то вниз.



И ещё: пока денежная масса не растёт, за курс гривны можно не беспокоится.

Правда, ещё дефицит платёжного баланса должен быть хотя бы нулевым...