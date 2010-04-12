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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7085708670877088>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:33

  edvardd написав:на Арабатке нормальная вода, без всяких графиков...и осетринка там есть...
Зображення

Ну? Про рыбу я именно это и написал.
А по воде, вопрос не в принципиальном наличии, а в доступных колличествах.
Кстати на фото шпилечка в пару кил. В лучшие годы такую отпускали.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:47

Я ось міркую, чи провалиться далі доляр на МБ, готівка начебто дала спротив на зниження нижче 28, бо не сезон зараз далі йти нижче цієі позначки, виникають проблеми з приносом, з МБ вже є певний відрив для спекуляцій, можливо ще продавлять на 27.75 , а далі повинен з‘явитися попит на безготівковий з боку гравців. На подальше зниження доляра на МБ поки не віриться, повинні розвернутись і відскочити. Якби ця ситуація відбувалася в січні і без ВС , то вже б треба було замислитися, а так зараз є впевненість що рух вгору ще буде .В кого інша думка, прошу.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:12

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:В общем мутно как-то все от начала.
Я триста раз не поклонник конспирологии.
Но может в данном конкретном случае так было задумано?
Многоходовочка?

нувыблиндаёте.....
1. события разворачивались аккурат перед "двадцаткой"
2. реакция основных участников "двадцатки" последовала немедленно и именно такая, как нам выгодно

совершенно очевидно, мероприятие спланированное и с партнёрами согласованное.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Faceless написав:Уверен, роль канала сильно преувеличивают, без с/х он не так критичен

Критичен.
Это мы увидим буквально ближайшим летом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:16

Re: Валютный рынок в контексте

juristkostya написав:
  Faceless написав:Уверен, роль канала сильно преувеличивают, без с/х он не так критичен

Критичен.
Это мы увидим буквально ближайшим летом.
Посмотрим, я ведь не спорю.
Но подобные заявления "вот-вот" - каждый год слышно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:17

  juristkostya написав:
  Faceless написав:Уверен, роль канала сильно преувеличивают, без с/х он не так критичен

Критичен.
Это мы увидим буквально ближайшим летом.


по виду и запаху крымчан на Перекопе по дороге в Херсон?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:17

  juristkostya написав:
  vovan_prm написав:В общем мутно как-то все от начала.
Я триста раз не поклонник конспирологии.
Но может в данном конкретном случае так было задумано?
Многоходовочка?

нувыблиндаёте.....
1. события разворачивались аккурат перед "двадцаткой"
2. реакция основных участников "двадцатки" последовала немедленно и именно такая, как нам выгодно

совершенно очевидно, мероприятие спланированное и с партнёрами согласованное.

так может наоборот рассчитывали что ничего не будет?
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:22

  дядя Caша написав:
  vovan_prm"[quote="4520853:Faceless написав:
juristkostya написав:Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

Гнутся, но не быстро./quote]

Крымские татары до "исторического материализма" использовали для орошения термодинамику. В горах обнаружили бассейны из которых вниз были проложены водопроводы из обожженной глины. Бассейны заполнялись камнями, на которых выпадала роса. Эта влага самотеком попадала на орошение и прочие нужды.

Нечто подобное на Канарских островах. Высокогорные сосны конденсируют воду из облаков на своей хвое. Этого хватает жителям архипелага вулканического происхождения. Какая там вкусная картошка...Если бы Лукашенко один раз попробовал, удавился б от зависти.

US

надо уточнить что это сообщение должно адресовано фейслесу :twisted:
так ДС ?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:40

Курс гривны "укрепляет" цена на газ для населения.
Это только некомпетентные утверждают, что население не будет платит больше 15% от своих доходов за газ и т.д.
Разъясняю: если на человека приходится 12 тыс грн дохода в месяц, то по формуле:
12000/1777/2*15= 50,6% !!!
Т.е. в Кабмине считают, что платить 50% от своих доходов на комуналку - это нормально.
Я так не считаю. ПлачУ за газ бешенные бабки и плАчу. Чувствую себя мазохистом.
На баксы и эврики денех у пересичных не хватит через цену на газ.
А вот когда, как обещают некоторые из кандидатов в президенты, цену на газ опустят, ввот тогда, имхо, денех на баксы - эврики у народа появится. И курс подымится. А пока, имхо, за курс гриши можно быть спокойным.
Добавлю к этому, что периодически краткосрочные спекуляции на курсе СКВ никто не отменял. Спекулям надо на что то жить. Вот и "стригут" они оленей на скачках курса то вверх, то вниз.

И ещё: пока денежная масса не растёт, за курс гривны можно не беспокоится.
Правда, ещё дефицит платёжного баланса должен быть хотя бы нулевым...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 гру, 2018 19:57, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:48

  juristkostya написав:именно такая, как нам выгодно

Нам или вам....
Я, честно говоря, запутался с какой Вы стороны.
Только не юля
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