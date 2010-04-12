Ну? Про рыбу я именно это и написал.
А по воде, вопрос не в принципиальном наличии, а в доступных колличествах.
Кстати на фото шпилечка в пару кил. В лучшие годы такую отпускали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:33
Ну? Про рыбу я именно это и написал.
А по воде, вопрос не в принципиальном наличии, а в доступных колличествах.
Кстати на фото шпилечка в пару кил. В лучшие годы такую отпускали.
Только не юля
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:47
Я ось міркую, чи провалиться далі доляр на МБ, готівка начебто дала спротив на зниження нижче 28, бо не сезон зараз далі йти нижче цієі позначки, виникають проблеми з приносом, з МБ вже є певний відрив для спекуляцій, можливо ще продавлять на 27.75 , а далі повинен з‘явитися попит на безготівковий з боку гравців. На подальше зниження доляра на МБ поки не віриться, повинні розвернутись і відскочити. Якби ця ситуація відбувалася в січні і без ВС , то вже б треба було замислитися, а так зараз є впевненість що рух вгору ще буде .В кого інша думка, прошу.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:12
Re: Валютный рынок в контексте
нувыблиндаёте.....
1. события разворачивались аккурат перед "двадцаткой"
2. реакция основных участников "двадцатки" последовала немедленно и именно такая, как нам выгодно
совершенно очевидно, мероприятие спланированное и с партнёрами согласованное.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:14
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:16
Re: Валютный рынок в контексте
Посмотрим, я ведь не спорю.
Но подобные заявления "вот-вот" - каждый год слышно
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:17
по виду и запаху крымчан на Перекопе по дороге в Херсон?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:17
так может наоборот рассчитывали что ничего не будет?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:22
надо уточнить что это сообщение должно адресовано фейслесу
так ДС ?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:40
Курс гривны "укрепляет" цена на газ для населения.
Это только некомпетентные утверждают, что население не будет платит больше 15% от своих доходов за газ и т.д.
Разъясняю: если на человека приходится 12 тыс грн дохода в месяц, то по формуле:
12000/1777/2*15= 50,6% !!!
Т.е. в Кабмине считают, что платить 50% от своих доходов на комуналку - это нормально.
Я так не считаю. ПлачУ за газ бешенные бабки и плАчу. Чувствую себя мазохистом.
На баксы и эврики денех у пересичных не хватит через цену на газ.
А вот когда, как обещают некоторые из кандидатов в президенты, цену на газ опустят, ввот тогда, имхо, денех на баксы - эврики у народа появится. И курс подымится. А пока, имхо, за курс гриши можно быть спокойным.
Добавлю к этому, что периодически краткосрочные спекуляции на курсе СКВ никто не отменял. Спекулям надо на что то жить. Вот и "стригут" они оленей на скачках курса то вверх, то вниз.
И ещё: пока денежная масса не растёт, за курс гривны можно не беспокоится.
Правда, ещё дефицит платёжного баланса должен быть хотя бы нулевым...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 08 гру, 2018 19:57, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:48
Нам или вам....
Я, честно говоря, запутался с какой Вы стороны.
Только не юля
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