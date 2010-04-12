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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7085708670877088

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:01

  tea написав:2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.

Кто это вообще такие ? tea, Вы не перестаете удивлять. Неглупый же человек. Эти люди сидят в телевизоре (СМИ), чтобы навязать Вам, нужную для их хозяев, точку зрения. Судя по кол-ву материала, выложенному Вами сегодня на форуме - народ "хавает"
Игорь
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