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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:01
tea написав:
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.
Кто это вообще такие ? tea
, Вы не перестаете удивлять. Неглупый же человек. Эти люди сидят в телевизоре (СМИ), чтобы навязать Вам, нужную для их хозяев, точку зрения. Судя по кол-ву материала, выложенному Вами сегодня на форуме - народ "хавает"
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Игорь
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