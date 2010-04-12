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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7084708570867087>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:40

Re: Валютный рынок в контексте

vovkin88
С нами с:Чт 06 дек, 2018 19:06

Можливо кого не згадав, панове реєструємося на фінанси.ua

Друзі: nord555a, gosha, ,260165,vovkin18,
Texhokpat, nemaks, GDV29, kmk, Lucius
, Oleg1, lozovartur, Pavel159, 2000,
ruslon, Mixa72, olmazzz, Beatle, YuriySVik, Rom111, MPA, fuggest:пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 08 гру, 2018 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:43

  vovan_prm написав:
  Faceless написав:
juristkostya написав:Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

Гнутся, но не быстро.


Крымские татары до "исторического материализма" использовали для орошения термодинамику. В горах обнаружили бассейны из которых вниз были проложены водопроводы из обожженной глины. Бассейны заполнялись камнями, на которых выпадала роса. Эта влага самотеком попадала на орошение и прочие нужды.

Нечто подобное на Канарских островах. Высокогорные сосны конденсируют воду из облаков на своей хвое. Этого хватает жителям архипелага вулканического происхождения. Какая там вкусная картошка...Если бы Лукашенко один раз попробовал, удавился б от зависти.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49

дядя Caша и я, бульбаш по рождению, попробовал бы :mrgreen:
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:54

дядя Caша
кстати,а Аргентине (Пуэрто де Сеадо)покупал картошку похожую на нашу (сорт «Розара»)

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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:03

  prodigy написав:дядя Caша
кстати,а Аргентине (Пуэрто де Сеадо)покупал картошку похожую на нашу (сорт «Розара»)



Там надо увлекаться стейками или асадо - овца на вертикальном вертеле (столбе) под местное красное...И не заходить в скверы, особенно, гулять по травке. Комары сточат в момент. Без "красненького".

В Аргентине, получившей свое название от латинского названия серебра, (аргентум) песо и "отношения" с МВФ. У нас гривня, которая никак не остановится в росте и пока нет отношения с Фондом. У кого из коллег какие идеи относительно курса "дна" безналичной пары доллар-гривня. По средневзвешенному курсу или его официальному эквиваленту.

Спасибо.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:29

  freeze написав:
  tea написав:Тепер нескоро буде шанс військового наступу.


26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.

а чего тут думать - Полторак уже сказал - военные корабли ходили - и будут ходить, только теперь им разрешили стрелять....

  vovan_prm написав:
  Yuri_T написав:
  vovan_prm написав:Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны.
Как-то так..

схожие проблемы в том же Геническе, соседствующим с северным Крымом.
воды нет, очень плохого качества.
если рано утром не накачаешь насосом в бойлер или ёмкость, то кури трубку.

Это проблема всех прибрежных районов. У нас Куяльник на 70-ти метрах солоноватый. Отъезжаешь 70км от моря - нормально. Розовка, Черниговка, Куйбишево, Токмак, Молочанск,Мелитополь, Акимовка - вода нормальная.
Прибрежные города - юзаем днепровскую воду, пьем очищенную.
П.С. Зато Геническ - рыбное место. В заливе между Арабаткой, Федоткой и Бирючим островом осетры водились даже тогда, когда мы стали забывать как они выглядят.


на Арабатке нормальная вода, без всяких графиков...и осетринка там есть...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:33

  edvardd написав:на Арабатке нормальная вода, без всяких графиков...и осетринка там есть...
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Ну? Про рыбу я именно это и написал.
А по воде, вопрос не в принципиальном наличии, а в доступных колличествах.
Кстати на фото шпилечка в пару кил. В лучшие годы такую отпускали.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:47

Я ось міркую, чи провалиться далі доляр на МБ, готівка начебто дала спротив на зниження нижче 28, бо не сезон зараз далі йти нижче цієі позначки, виникають проблеми з приносом, з МБ вже є певний відрив для спекуляцій, можливо ще продавлять на 27.75 , а далі повинен з‘явитися попит на безготівковий з боку гравців. На подальше зниження доляра на МБ поки не віриться, повинні розвернутись і відскочити. Якби ця ситуація відбувалася в січні і без ВС , то вже б треба було замислитися, а так зараз є впевненість що рух вгору ще буде .В кого інша думка, прошу.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:31

  freeze написав:
  prodigy написав:7км 28,85-27,95

идем к цели 27,50 :mrgreen:


Знакомый сдавал утром на 7-ом 35K для оплаты взноса на квартиру.
Поменяли к 10 часам 15K по 27.90, пока полчаса несли до клиента вторую порцию изменили курс до 27.85.

Знайомому релігія не дозволила поміняти по вищому курсу неділю назад чи він тоді про внесок не знав?! Чи чекав ще вищого курсу?!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:27

Re: Валютный рынок в контексте

Не думаю, что курс бакса в декабре - январе будет расти, так как людям придётся платить за газ - тепло кругленькие суммы.
А в конце июня 2019 надо будет тариться баксом па26.хх
Yuri_61
 
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