juristkostya написав:Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций). Это так было, когда был канал. Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.
Гнутся, но не быстро.
Крымские татары до "исторического материализма" использовали для орошения термодинамику. В горах обнаружили бассейны из которых вниз были проложены водопроводы из обожженной глины. Бассейны заполнялись камнями, на которых выпадала роса. Эта влага самотеком попадала на орошение и прочие нужды.
Нечто подобное на Канарских островах. Высокогорные сосны конденсируют воду из облаков на своей хвое. Этого хватает жителям архипелага вулканического происхождения. Какая там вкусная картошка...Если бы Лукашенко один раз попробовал, удавился б от зависти.
prodigy написав:дядя Caша кстати,а Аргентине (Пуэрто де Сеадо)покупал картошку похожую на нашу (сорт «Розара»)
Там надо увлекаться стейками или асадо - овца на вертикальном вертеле (столбе) под местное красное...И не заходить в скверы, особенно, гулять по травке. Комары сточат в момент. Без "красненького".
В Аргентине, получившей свое название от латинского названия серебра, (аргентум) песо и "отношения" с МВФ. У нас гривня, которая никак не остановится в росте и пока нет отношения с Фондом. У кого из коллег какие идеи относительно курса "дна" безналичной пары доллар-гривня. По средневзвешенному курсу или его официальному эквиваленту.
tea написав:Тепер нескоро буде шанс військового наступу.
26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.
а чего тут думать - Полторак уже сказал - военные корабли ходили - и будут ходить, только теперь им разрешили стрелять....
vovan_prm написав:
Yuri_T написав:
vovan_prm написав:Там проживало менее 200 тыс. человек. Не было промышленности. Очень мало центрального водоснабжения. Не мыли машины. Стиралок не было совсем. Люди не принимали душ несколько раз в день, вообще купаться раз в неделю было нормально. Местное население умело экономно использовать воду. Дождевой водой заполняли подземные и открытые бассейны. Как-то так..
схожие проблемы в том же Геническе, соседствующим с северным Крымом. воды нет, очень плохого качества. если рано утром не накачаешь насосом в бойлер или ёмкость, то кури трубку.
Это проблема всех прибрежных районов. У нас Куяльник на 70-ти метрах солоноватый. Отъезжаешь 70км от моря - нормально. Розовка, Черниговка, Куйбишево, Токмак, Молочанск,Мелитополь, Акимовка - вода нормальная. Прибрежные города - юзаем днепровскую воду, пьем очищенную. П.С. Зато Геническ - рыбное место. В заливе между Арабаткой, Федоткой и Бирючим островом осетры водились даже тогда, когда мы стали забывать как они выглядят.
на Арабатке нормальная вода, без всяких графиков...и осетринка там есть...
Я ось міркую, чи провалиться далі доляр на МБ, готівка начебто дала спротив на зниження нижче 28, бо не сезон зараз далі йти нижче цієі позначки, виникають проблеми з приносом, з МБ вже є певний відрив для спекуляцій, можливо ще продавлять на 27.75 , а далі повинен з‘явитися попит на безготівковий з боку гравців. На подальше зниження доляра на МБ поки не віриться, повинні розвернутись і відскочити. Якби ця ситуація відбувалася в січні і без ВС , то вже б треба було замислитися, а так зараз є впевненість що рух вгору ще буде .В кого інша думка, прошу.