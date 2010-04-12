Я прочитал. И высказал свое дополнение. Ты успел прочитать ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:34
Я прочитал. И высказал свое дополнение. Ты успел прочитать ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:47
У меня уже кровь из глаз идет. Но он сломался в третий раз
Да,да, это Бориспольский экспресс
Живите своим умом!
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:49
Я из когорты поневоле наблюдающих за потоком сознания кадров вроде вас. А без информации где вы сейчас и что там читают вы думаете форум много потеряет ?[/quote]
Ніхто не неволить нікого і нічого читати! Це навіть такий кадр як ви з такою озабочєнностью мусить знати! Тут є багато таких, хто цілі простині тих, хто у нього в ігнорі пишуть і нічого... Я про свій талант писати не великої думки... Я розумію, що мої одиночні пости заважають вам отримувати надважливу інфу від чая про ніки оксани і прочєй публіки про кораблі на рейді, ще пишуть про придбання для когось квартири і її ремонт, про... багато про що... Вибірковість деяких кадрів відносно постів інших колег якось дурно пахне... Хоча ваш нюх впевнений серед багатьох видів навозу знайде свій аромат!
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:01
Доброго дня.Все-таки Ви вирішили летіти не до Львова а в Київ?Долярчикова робота піде коту під хвіст.Справа в тому,що Долярчик,після того як Ви написали,що їдете у Львів,пішов на стадіон і напросився самотужки прибрати сніг з поля.У нього здивовані працівники стадіону спитали - Шозанах?,на що він відповів - прилітає Кверті,треба до матчу почистити стадіон.От він вже третій день самотужки гребе сніг з поля і трибун.Уявіть - коли він дізнається,що Ви не приїдете у Львів?
П.С.В мене квиток на 69 сектор.Ну а за перемогу вже можемо випити після матчу.Спочатку потрібна перемога.[/quote]
Цю дуже цінну інформацію доведіть до Serg1974, він дуже її чекає... Ну і в світлі якоїсь вашої особистої інтимної переписки з мужчиною з Харкова, кажуть, що ви тут на особливих правах... Тому прохання не турбувати. Я так розумію, ви, вже повинні розуміти де і біля чого ваше місце!
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:29
Доллар пострадал на слабых данных Nonfarm Payrolls, но потом восстановился. Пара евро-доллар вернулась на уровн открытия пятницы. Только и всего. Наиболее расторопные игроки форекс немного заработали.
US
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:32
Смолий уже подкорректировал свой вещий сон о транше. А то уж слишком губа отвисла
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:37
Re: Валютный рынок в контексте
.... отакої! ... вже і Кверті намагається тримати дистанцію від Чая!
....невже він і Вас буде засипати листами, як Оксану з Харкова?
(щось згадалась пісня Потапа "Новогодняя", де є такі слова: "а ти мнє в новий год от сосни оторви іголочку!" )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:40
Re: Валютный рынок в контексте
еееехххххх, шкода, що мій пост ДС зітре.......
- бо, по-моєму - жарт вдався!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 22:54
Я так розумію, мені в Чаті читать повідомлення форумчан по темі гілки, бо щось довго не з‘являється, можливо Модератор сьогодні вихідний, але пишіть далі не звертайте уваги на деякі негаразди, я в Чаті все бачу.Дякую що висловлюєте свою думку.
*Відправлено з Чату
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