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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7084708570867087

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:34

  vovan_prm написав:zzzzz,
Там текст был. С размышлениями.
Но цензура - она такая :evil:

Я прочитал. И высказал свое дополнение. Ты успел прочитать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:47

У меня уже кровь из глаз идет. Но он сломался в третий раз :mrgreen:
Да,да, это Бориспольский экспресс :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:49

  serg1974 написав:
  Qwerty написав:
  serg1974 написав:
УЕФА перенесла матч в Киев...

Та хоч з трьох недільною... Вам яке діло до цього?! Чи ви з когорти озабочєнних?! Я зараз в країні де у людей з двух до п’яти сієста і газетні кіоски забиті паперовою пресою... Тут люди по старинці! Спокійно і розважливо... І що такого я міг пропустити з написаного особисто таким кадром як ви?!

Я из когорты поневоле наблюдающих за потоком сознания кадров вроде вас. А без информации где вы сейчас и что там читают вы думаете форум много потеряет ?[/quote]
Ніхто не неволить нікого і нічого читати! Це навіть такий кадр як ви з такою озабочєнностью мусить знати! Тут є багато таких, хто цілі простині тих, хто у нього в ігнорі пишуть і нічого... Я про свій талант писати не великої думки... Я розумію, що мої одиночні пости заважають вам отримувати надважливу інфу від чая про ніки оксани і прочєй публіки про кораблі на рейді, ще пишуть про придбання для когось квартири і її ремонт, про... багато про що... Вибірковість деяких кадрів відносно постів інших колег якось дурно пахне... Хоча ваш нюх впевнений серед багатьох видів навозу знайде свій аромат!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:01

  tea написав:
  Qwerty написав:
  tea написав:



УЕФА перенесла матч в Киев...

Кверті до Вашого повідомлення дійде після Нового Року.Він зараз квитки у Львів купує.Планує летіти літаком. :mrgreen:

Дійшов до повідомлення трішки раніше... Можна і літаком... Але буду автомобілем... Дуже люблю європейські краєвиди споглядати - травичка, хатки яскраві, тунелі, гори з лісом, переходи над дорогами для тварин засаджені деревцями і травою... Ляпота! Та й подарунки рідним і близьким доставити до дня Святого Миколая треба! На матчі планую обов`язково побувати! Вже й запрошення отримав від друзів у ВІП-бокс. Піднімем келих вина за перемогу донеччан!

Доброго дня.Все-таки Ви вирішили летіти не до Львова а в Київ?Долярчикова робота піде коту під хвіст.Справа в тому,що Долярчик,після того як Ви написали,що їдете у Львів,пішов на стадіон і напросився самотужки прибрати сніг з поля.У нього здивовані працівники стадіону спитали - Шозанах?,на що він відповів - прилітає Кверті,треба до матчу почистити стадіон.От він вже третій день самотужки гребе сніг з поля і трибун.Уявіть - коли він дізнається,що Ви не приїдете у Львів?
П.С.В мене квиток на 69 сектор.Ну а за перемогу вже можемо випити після матчу.Спочатку потрібна перемога.[/quote]
Цю дуже цінну інформацію доведіть до Serg1974, він дуже її чекає... Ну і в світлі якоїсь вашої особистої інтимної переписки з мужчиною з Харкова, кажуть, що ви тут на особливих правах... Тому прохання не турбувати. Я так розумію, ви, вже повинні розуміти де і біля чого ваше місце!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:29

  prodigy написав:vovan_prm

вы не обратили внимание случайно на странный геп вчера по паре евро/долл на закрытии сессии ...помню студентом когда на паре засыпаешь-ручка такую линию вниз ведет.

Зображення



Зображення

Доллар пострадал на слабых данных Nonfarm Payrolls, но потом восстановился. Пара евро-доллар вернулась на уровн открытия пятницы. Только и всего. Наиболее расторопные игроки форекс немного заработали.

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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:32

Смолий уже подкорректировал свой вещий сон о транше. А то уж слишком губа отвисла :mrgreen:

Він зазначив, що Нацбанк розраховує, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання виділення Україні кредиту має відбутися до Різдвяних свят.


https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... a-nbu.html
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:37

Re: Валютный рынок в контексте

.... отакої! :shock: ... вже і Кверті намагається тримати дистанцію від Чая! :mrgreen:
  Qwerty написав:Ну і в світлі якоїсь вашої особистої інтимної переписки з мужчиною з Харкова, кажуть, що ви тут на особливих правах... Тому прохання не турбувати. Я так розумію, ви, вже повинні розуміти де і біля чого ваше місце!

....невже він і Вас буде засипати листами, як Оксану з Харкова? :mrgreen:
(щось згадалась пісня Потапа "Новогодняя", де є такі слова: "а ти мнє в новий год от сосни оторви іголочку!" :oops: :mrgreen: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:40

Re: Валютный рынок в контексте

еееехххххх, шкода, що мій пост ДС зітре.......
- бо, по-моєму - жарт вдався! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:54

Я так розумію, мені в Чаті читать повідомлення форумчан по темі гілки, бо щось довго не з‘являється, можливо Модератор сьогодні вихідний, але пишіть далі не звертайте уваги на деякі негаразди, я в Чаті все бачу.Дякую що висловлюєте свою думку.

*Відправлено з Чату
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