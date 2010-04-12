Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 23:23
Уважаемый ДС , на соседнем форуме у одного персонажа снесло крышу.
Уже началась открытое разжигание вражды по территориальному признаку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:36
холява написав:
Перес де Куэльяр ...так бывает , с кем то хотят общаться , а с кем то нет
Доброго вечора. Ваше повідомлення до мене не блокується, а новачкам можливо так, проходить модерацію і не з‘являється, або інші причіни.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:38
zzzzzz написав:
Уважаемый ДС , на соседнем форуме у одного персонажа снесло крышу.
Уже началась открытое разжигание вражды по территориальному признаку.
... шкода, що його висловлення про гнид не заскринили...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:40
Долярчик
Заскринил. Хамство, оскорбление , разжигание вражды идет полным ходом.
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zzzzzz
в Суб 08 гру, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:44
С вами. В блаженнейшую молитвенную неделю. В центре украинского православия. На Подоле. В канун небесного Софийского мандата и печати очищения наших душ от русской скверны и сатанизма. Начала процветания украинской нации, начала нашего жира - духовного и материального.
Начало новой эпохи, новой радости и новой жизни.
Молимся за нас и нашу милую Украину.
Да услышит Господь наши молитвы!
Да останутся наши тяготы и нужда позади!
Libo
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:58
ДС , прошу вашего личного вмешательства. Это уже выходит за все возможные границы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 09 гру, 2018 00:01
Шож так ззззз колбасит...
Все будет хорошо.
На сон грядущий читайте библию.
дарий
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Додано: Нед 09 гру, 2018 00:07
edvardd написав: freeze написав: tea написав:
Тепер нескоро буде шанс військового наступу.
26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.
а чего тут думать - Полторак уже сказал -
военные корабли ходили - и будут ходить, только теперь им разрешили стрелять....
В нас на морі сили неспівмірні.Не думаю,що наші скористаються дозволом стріляти.
tea
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Додано: Нед 09 гру, 2018 00:09
Перес де Куэльяр написав:
vovkin88
С нами с:Чт 06 дек, 2018 19:06
Можливо кого не згадав, панове реєструємося на фінанси.ua
Друзі: nord555a, gosha, ,260165,vovkin18,
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, Oleg1, lozovartur, Pavel159, 2000,
ruslon, Mixa72, olmazzz, Beatle, YuriySVik, Rom111, MPA, fuggest:пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .
Инициализация?
дарий
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