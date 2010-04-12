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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7086708770887089>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:23

Уважаемый ДС , на соседнем форуме у одного персонажа снесло крышу.
Уже началась открытое разжигание вражды по территориальному признаку.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:36

  холява написав:Перес де Куэльяр ...так бывает , с кем то хотят общаться , а с кем то нет

Доброго вечора. Ваше повідомлення до мене не блокується, а новачкам можливо так, проходить модерацію і не з‘являється, або інші причіни.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:38

  zzzzzz написав:Уважаемый ДС , на соседнем форуме у одного персонажа снесло крышу.
Уже началась открытое разжигание вражды по территориальному признаку.

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... шкода, що його висловлення про гнид не заскринили...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:40

Долярчик
Заскринил. Хамство, оскорбление , разжигание вражды идет полным ходом.


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Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 08 гру, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:44

С вами. В блаженнейшую молитвенную неделю. В центре украинского православия. На Подоле. В канун небесного Софийского мандата и печати очищения наших душ от русской скверны и сатанизма. Начала процветания украинской нации, начала нашего жира - духовного и материального.
Начало новой эпохи, новой радости и новой жизни.
Молимся за нас и нашу милую Украину.
Да услышит Господь наши молитвы!
Да останутся наши тяготы и нужда позади!
:? :? :?

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:58

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:58

ДС , прошу вашего личного вмешательства. Это уже выходит за все возможные границы.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:01

Re: Валютный рынок в контексте

Шож так ззззз колбасит...
Все будет хорошо. :wink:

На сон грядущий читайте библию. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:07

  edvardd написав:
  freeze написав:
  tea написав:Тепер нескоро буде шанс військового наступу.


26 декабря заканчивается военное положение, надо уже гаранту, что-то думать с 27-го числа, а то 31-го начинается по закону предвыборная компания, там уже будет сложно переносить выборы.

а чего тут думать - Полторак уже сказал - военные корабли ходили - и будут ходить, только теперь им разрешили стрелять....


В нас на морі сили неспівмірні.Не думаю,що наші скористаються дозволом стріляти.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:vovkin88
С нами с:Чт 06 дек, 2018 19:06

Можливо кого не згадав, панове реєструємося на фінанси.ua

Друзі: nord555a, gosha, ,260165,vovkin18,
Texhokpat, nemaks, GDV29, kmk, Lucius
, Oleg1, lozovartur, Pavel159, 2000,
ruslon, Mixa72, olmazzz, Beatle, YuriySVik, Rom111, MPA, fuggest:пишіть тут товариші .Я бачу що Ви читаєте гілку .


Инициализация?
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