Libo написав:
С вами. В блаженнейшую молитвенную неделю. В центре украинского православия. На Подоле. В канун небесного Софийского мандата и печати очищения наших душ от русской скверны и сатанизма.
По Томосу мій аналіз наступний.
15 числа в Україні оголошено об"єднавчий Собор,на якому планувалась присутність представників УПЦ МП (70% приходів в Україні),УПЦ КП (25% приходів) і УАПЦ (5% приходів).Мета - вибрати одного Патріарха,якому константинопольський Патріарх вручить Томос.
Вчора Кремль через Онуфрія передав наступне:УПЦ МП в об"єднавчому Соборі приймати участь не буде.І наказав своїм попам не приїжджати в Київ на 15-е.
Умовно,позиція вилядає так - ви там (УПЦ КП і УАПЦ) вибирайте собі свого патріарха,а ми будемо так як і були,тобто підпорядковуватись Москві.Наголошую - в УПЦ МП 70% приходів.
Єдине,що зміниться для УПЦ МП,так це,що їм доведеться змінювати документи на РПЦ в Україні і їх статус переходить з української некомерційної організації до звичайного іноземного агента з усіма витікаючими - повна сплата податків,ціна на газ і на електроенергію - комерційна,без знижок,оренда землі як для всіх,без пільг.
Але Москва не пошкодує грошей на це,буде фінансувати навіть більші витрати.
Думаю,що до 15 числа буде проводитись певна закулісна робота з окремими парафіями,щоб вони,наприклад,областями приєднувались до Єдиної помісної церкви.
Умовно,наприклад,священники УПЦ МП у Волинській області всі гамузом приїхали на Собор і прийняли участь.
Побачимо,як воно буде.