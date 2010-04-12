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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7086708770887089

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:22

А вот ваш т.н. военный стан сильно разочаровал ...
Всё как говорили Невзоров: прапорщикам нельзя брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать машины у гражданских...
Никакого главенства комендатуры. Никакого комендантского часа. Никакого сухого закона. Никаких расстрелов на месте русской ваты и мародёров. Читаю новости и глаза на лоб - мародёр, сепаратист и путинская шлюха Тигипко отмыл бандитам и русским пособникам 3 млрд. гривен! Живет и здраствует. И это в условиях военноого положения! Мелкий штраф в 0,1%!
А надо как учили классики революционной бороьбы - на террор ватный мы ответим террором патриотичекским.
Каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:25

  Libo написав:С вами. В блаженнейшую молитвенную неделю. В центре украинского православия. На Подоле. В канун небесного Софийского мандата и печати очищения наших душ от русской скверны и сатанизма.

По Томосу мій аналіз наступний.
15 числа в Україні оголошено об"єднавчий Собор,на якому планувалась присутність представників УПЦ МП (70% приходів в Україні),УПЦ КП (25% приходів) і УАПЦ (5% приходів).Мета - вибрати одного Патріарха,якому константинопольський Патріарх вручить Томос.
Вчора Кремль через Онуфрія передав наступне:УПЦ МП в об"єднавчому Соборі приймати участь не буде.І наказав своїм попам не приїжджати в Київ на 15-е.
Умовно,позиція вилядає так - ви там (УПЦ КП і УАПЦ) вибирайте собі свого патріарха,а ми будемо так як і були,тобто підпорядковуватись Москві.Наголошую - в УПЦ МП 70% приходів.
Єдине,що зміниться для УПЦ МП,так це,що їм доведеться змінювати документи на РПЦ в Україні і їх статус переходить з української некомерційної організації до звичайного іноземного агента з усіма витікаючими - повна сплата податків,ціна на газ і на електроенергію - комерційна,без знижок,оренда землі як для всіх,без пільг.
Але Москва не пошкодує грошей на це,буде фінансувати навіть більші витрати.
Думаю,що до 15 числа буде проводитись певна закулісна робота з окремими парафіями,щоб вони,наприклад,областями приєднувались до Єдиної помісної церкви.
Умовно,наприклад,священники УПЦ МП у Волинській області всі гамузом приїхали на Собор і прийняли участь.
Побачимо,як воно буде.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:А вот ваш т.н. военный стан сильно разочаровал ...
Всё как говорили Невзоров: прапорщикам нельзя брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать машины у гражданских...
Никакого главенства комендатуры. Никакого комендантского часа. Никакого сухого закона. Никаких расстрелов на месте русской ваты и мародёров. Читаю новости и глаза на лоб - мародёр, сепаратист и путинская шлюха Тигипко отмыл бандитам и русским пособникам 3 млрд. гривен! Живет и здраствует. И это в условиях военноого положения! Мелкий штраф в 0,1%!
А надо как учили классики революционной бороьбы - на террор ватный мы ответим террором патриотичекским.
Каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться.


Ну где же Ваш Личный Сайт! Я уже и народ подписал...
Ждемс... :oops: :!:

Блин, забыл...., а шо по валюте? :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:38

  дарий написав:
Ну где же Ваш Личный Сайт! Я уже и народ подписал...
Ждемс... :oops: :!:



Таки доведут эти шоколатье ... Придётся личные и сайт, и канал, и батальон ...
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:42

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Ми ж розглядаємо Маріуполь в світлі тих подій,які з ним могли трапитись.
Тобто,якщо Путін прийняв би рішення робити сухопутний коридор по Україні,то він би взяв в облогу Маріуполь.А при такому розкладі вже б не стояло питання - йти захищати свої місто чи не йти - призвали б усіх.
Я помітив Ви так легковажно в шахи граєте Містами, то хочу Вам повідомити без сміхуйочків, що у випадку повномасштабного військового нападу еРфії, то ми з Вами будемо в окопі, можливо в одному,

Можливо й доведеться в одному окопі бути.Взимку,після того,як видадуть зимову білу фронтову форму, Вам все-одно важко буде сховатись на фоні білого снігу.
https://cs5.pikabu.ru/images/previews_c ... 374199.png
tea
 
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