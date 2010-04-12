А вот ваш т.н. военный стан сильно разочаровал ... Всё как говорили Невзоров: прапорщикам нельзя брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать машины у гражданских... Никакого главенства комендатуры. Никакого комендантского часа. Никакого сухого закона. Никаких расстрелов на месте русской ваты и мародёров. Читаю новости и глаза на лоб - мародёр, сепаратист и путинская шлюха Тигипко отмыл бандитам и русским пособникам 3 млрд. гривен! Живет и здраствует. И это в условиях военноого положения! Мелкий штраф в 0,1%! А надо как учили классики революционной бороьбы - на террор ватный мы ответим террором патриотичекским. Каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться.
Libo написав:С вами. В блаженнейшую молитвенную неделю. В центре украинского православия. На Подоле. В канун небесного Софийского мандата и печати очищения наших душ от русской скверны и сатанизма.
По Томосу мій аналіз наступний. 15 числа в Україні оголошено об"єднавчий Собор,на якому планувалась присутність представників УПЦ МП (70% приходів в Україні),УПЦ КП (25% приходів) і УАПЦ (5% приходів).Мета - вибрати одного Патріарха,якому константинопольський Патріарх вручить Томос. Вчора Кремль через Онуфрія передав наступне:УПЦ МП в об"єднавчому Соборі приймати участь не буде.І наказав своїм попам не приїжджати в Київ на 15-е. Умовно,позиція вилядає так - ви там (УПЦ КП і УАПЦ) вибирайте собі свого патріарха,а ми будемо так як і були,тобто підпорядковуватись Москві.Наголошую - в УПЦ МП 70% приходів. Єдине,що зміниться для УПЦ МП,так це,що їм доведеться змінювати документи на РПЦ в Україні і їх статус переходить з української некомерційної організації до звичайного іноземного агента з усіма витікаючими - повна сплата податків,ціна на газ і на електроенергію - комерційна,без знижок,оренда землі як для всіх,без пільг. Але Москва не пошкодує грошей на це,буде фінансувати навіть більші витрати. Думаю,що до 15 числа буде проводитись певна закулісна робота з окремими парафіями,щоб вони,наприклад,областями приєднувались до Єдиної помісної церкви. Умовно,наприклад,священники УПЦ МП у Волинській області всі гамузом приїхали на Собор і прийняли участь. Побачимо,як воно буде.
Libo написав:А вот ваш т.н. военный стан сильно разочаровал ... Всё как говорили Невзоров: прапорщикам нельзя брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать машины у гражданских... Никакого главенства комендатуры. Никакого комендантского часа. Никакого сухого закона. Никаких расстрелов на месте русской ваты и мародёров. Читаю новости и глаза на лоб - мародёр, сепаратист и путинская шлюха Тигипко отмыл бандитам и русским пособникам 3 млрд. гривен! Живет и здраствует. И это в условиях военноого положения! Мелкий штраф в 0,1%! А надо как учили классики революционной бороьбы - на террор ватный мы ответим террором патриотичекским. Каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться.
Ну где же Ваш Личный Сайт! Я уже и народ подписал... Ждемс...
tea написав:Ми ж розглядаємо Маріуполь в світлі тих подій,які з ним могли трапитись. Тобто,якщо Путін прийняв би рішення робити сухопутний коридор по Україні,то він би взяв в облогу Маріуполь.А при такому розкладі вже б не стояло питання - йти захищати свої місто чи не йти - призвали б усіх.
Я помітив Ви так легковажно в шахи граєте Містами, то хочу Вам повідомити без сміхуйочків, що у випадку повномасштабного військового нападу еРфії, то ми з Вами будемо в окопі, можливо в одному,
Прихожане ж сами будут решать, какой церкви будет принадлежать их собор ... А народ у нас известно за кого. Московские попы быстро переметнутся. Я разговаривал с некоторыми из них. Они молча и тихонько ждут день Д. А потом уже победителей не судят. Тем более всё святоцерковно, канонично и безгреховно.
tea написав:Єдине,що зміниться для УПЦ МП,так це,що їм доведеться змінювати документи на РПЦ в Україні і їх статус переходить з української некомерційної організації до звичайного іноземного агента з усіма витікаючими - повна сплата податків,ціна на газ і на електроенергію - комерційна,без знижок,оренда землі як для всіх,без пільг.
Это ваши выдумки. Ни одна церковь в Украине, а многие зарегистрированные религиозные организации имеют центры в других странах, не имеет статус иностранного агента, это вообще из российского лексикона.
Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
freeze написав:Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
Это нам подбрпсывают. Ответы на все эти вопросы тут.
Просто автокефалия
О том, что — нет-нет, автокефалия липовая, нам уже успели сообщить доброхоты. Но что бы ни писали российские пропагандисты, опубликованные положения проекта Устава не дают повода ни для разочарования, ни для сомнений. Это автокефалия. Не "ограниченная", не "узкая", не "неполноценная". Просто автокефалия — организация церковной структуры, дающая ей возможность функционировать наиболее эффективно в конкретных условиях.