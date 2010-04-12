freeze написав:Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
Это нам подбрпсывают. Ответы на все эти вопросы тут.
Просто автокефалия
О том, что — нет-нет, автокефалия липовая, нам уже успели сообщить доброхоты. Но что бы ни писали российские пропагандисты, опубликованные положения проекта Устава не дают повода ни для разочарования, ни для сомнений. Это автокефалия. Не "ограниченная", не "узкая", не "неполноценная". Просто автокефалия — организация церковной структуры, дающая ей возможность функционировать наиболее эффективно в конкретных условиях.
Это обычная пропаганда, по этому уставу зависимость от Византии новой церкви гораздо больше, чем зависимость УПЦ от Москвы. Чтобы делать независимую церковь надо было просто как Генрих в Англии обьявлять УПЦ КП поместной церковью и закрыть эту тему упрашивания всех. Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.
freeze написав:Это обычная пропаганда, по этому уставу зависимость от Византии новой церкви гораздо больше, чем зависимость УПЦ от Москвы.
Глупость редкая. Кирюха и ФСБ полные хозяева над всеми делами УПЦ МП. Трудно себе представить более сильную и злодейскую зависимость. Константинополь - это кровная мать, давшая тебе истинную жизненную веру. РПЦ - незаконная мачеха, стремящаяся сохранить украинцев в духовном рабстве, высасывающая из нас духовные силы и сбивающая с праведного пути.