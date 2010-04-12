RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7086708770887089

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:50

  Libo написав:tea

Прихожане ж сами будут решать, какой церкви будет принадлежать их собор ...

А який механізм?
П.С.Друже - на футбол в середу йдеш?
tea
 
Повідомлень: 16168
З нами з: 15.11.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 2099 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:59

  tea написав:Єдине,що зміниться для УПЦ МП,так це,що їм доведеться змінювати документи на РПЦ в Україні і їх статус переходить з української некомерційної організації до звичайного іноземного агента з усіма витікаючими - повна сплата податків,ціна на газ і на електроенергію - комерційна,без знижок,оренда землі як для всіх,без пільг.


Это ваши выдумки. Ни одна церковь в Украине, а многие зарегистрированные религиозные организации имеют центры в других странах, не имеет статус иностранного агента, это вообще из российского лексикона.

Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
freeze
4
 
Повідомлень: 8774
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 01:00

  tea написав:
  Libo написав:tea

Прихожане ж сами будут решать, какой церкви будет принадлежать их собор ...

А який механізм?
П.С.Друже - на футбол в середу йдеш?


А механизм известный - народный сход ... Берешь арматурину и идешь до церквы голосовать против сатанинских московских попов ...
:lol: :lol: :lol:

На майдані коло церкви
революція іде.

Прощавайте, ждіте волі,—
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло —
тільки прапори цвітуть…

Про футбол еще не знаю. Хотелось бы .... :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6700
З нами з: 14.11.11
Подякував: 290 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 01:10

  freeze написав:Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.


Это нам подбрпсывают. Ответы на все эти вопросы тут.

Просто автокефалия

О том, что — нет-нет, автокефалия липовая, нам уже успели сообщить доброхоты. Но что бы ни писали российские пропагандисты, опубликованные положения проекта Устава не дают повода ни для разочарования, ни для сомнений. Это автокефалия. Не "ограниченная", не "узкая", не "неполноценная". Просто автокефалия — организация церковной структуры, дающая ей возможность функционировать наиболее эффективно в конкретных условиях.

https://zn.ua/internal/prosto-avtokefaliya-302599_.html
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6700
З нами з: 14.11.11
Подякував: 290 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 01:22

Re: Валютный рынок в контексте

Libo написав:
  freeze написав:Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.


Это нам подбрпсывают. Ответы на все эти вопросы тут.

Просто автокефалия

О том, что — нет-нет, автокефалия липовая, нам уже успели сообщить доброхоты. Но что бы ни писали российские пропагандисты, опубликованные положения проекта Устава не дают повода ни для разочарования, ни для сомнений. Это автокефалия. Не "ограниченная", не "узкая", не "неполноценная". Просто автокефалия — организация церковной структуры, дающая ей возможность функционировать наиболее эффективно в конкретных условиях.

https://zn.ua/internal/prosto-avtokefaliya-302599_.html


Это обычная пропаганда, по этому уставу зависимость от Византии новой церкви гораздо больше, чем зависимость УПЦ от Москвы.
Чтобы делать независимую церковь надо было просто как Генрих в Англии обьявлять УПЦ КП поместной церковью и закрыть эту тему упрашивания всех.
Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.
freeze
4
 
Повідомлень: 8774
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 01:50

  freeze написав:Это обычная пропаганда, по этому уставу зависимость от Византии новой церкви гораздо больше, чем зависимость УПЦ от Москвы.

Глупость редкая.
Кирюха и ФСБ полные хозяева над всеми делами УПЦ МП. Трудно себе представить более сильную и злодейскую зависимость.
Константинополь - это кровная мать, давшая тебе истинную жизненную веру.
РПЦ - незаконная мачеха, стремящаяся сохранить украинцев в духовном рабстве, высасывающая из нас духовные силы и сбивающая с праведного пути. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6700
З нами з: 14.11.11
Подякував: 290 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 02:00

Re: Валютный рынок в контексте

Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?
:roll:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 21.01.17
Подякував: 397 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 06:36

  freeze написав:Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.

Православие намного хуже, чем политбюро.
Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет.
Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма.
juristkostya
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 07:33

  zzzzzz написав:ДС , прошу вашего личного вмешательства. Это уже выходит за все возможные границы.

Зображення


Если два персонажа не могут помириться сами, их обоих "мирит" ДС.
Под общим знаменателем: публичная склока. Один настойчиво постит непрофильные сообщения, второй его оскорбляет.

Полагаю, справедливо.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69319
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4442 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 07:40

  Libo написав:А вот ваш т.н. военный стан сильно разочаровал ...
Всё как говорили Невзоров: прапорщикам нельзя брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать машины у гражданских...
Никакого главенства комендатуры. Никакого комендантского часа. Никакого сухого закона. Никаких расстрелов на месте русской ваты и мародёров. Читаю новости и глаза на лоб - мародёр, сепаратист и путинская шлюха Тигипко отмыл бандитам и русским пособникам 3 млрд. гривен! Живет и здраствует. И это в условиях военноого положения! Мелкий штраф в 0,1%!
А надо как учили классики революционной бороьбы - на террор ватный мы ответим террором патриотичекским.
Каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться.

8) 8) 8)


Однако, диапазон у вас, коллеги. От смиренных молитв за Украину до цитирования ее "большого друга" Ленина.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69319
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4442 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7086708770887089
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1394, 1395, 1396
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13956 1590840
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 01:03
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6511 1377780
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 248039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.