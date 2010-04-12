tea написав:Єдине,що зміниться для УПЦ МП,так це,що їм доведеться змінювати документи на РПЦ в Україні і їх статус переходить з української некомерційної організації до звичайного іноземного агента з усіма витікаючими - повна сплата податків,ціна на газ і на електроенергію - комерційна,без знижок,оренда землі як для всіх,без пільг.
Это ваши выдумки. Ни одна церковь в Украине, а многие зарегистрированные религиозные организации имеют центры в других странах, не имеет статус иностранного агента, это вообще из российского лексикона.
Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
freeze написав:Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
Это нам подбрпсывают. Ответы на все эти вопросы тут.
Просто автокефалия
О том, что — нет-нет, автокефалия липовая, нам уже успели сообщить доброхоты. Но что бы ни писали российские пропагандисты, опубликованные положения проекта Устава не дают повода ни для разочарования, ни для сомнений. Это автокефалия. Не "ограниченная", не "узкая", не "неполноценная". Просто автокефалия — организация церковной структуры, дающая ей возможность функционировать наиболее эффективно в конкретных условиях.
freeze написав:Имхо, томос обязательно дадут, но опять все будут недовольны, потому что в просочившемся в прессу проекте статута новой церкви у УПЦ Киевского патриархата было гораздо больше прав, чем у создаваемой автокефальной митрополии.
Это нам подбрпсывают. Ответы на все эти вопросы тут.
Просто автокефалия
О том, что — нет-нет, автокефалия липовая, нам уже успели сообщить доброхоты. Но что бы ни писали российские пропагандисты, опубликованные положения проекта Устава не дают повода ни для разочарования, ни для сомнений. Это автокефалия. Не "ограниченная", не "узкая", не "неполноценная". Просто автокефалия — организация церковной структуры, дающая ей возможность функционировать наиболее эффективно в конкретных условиях.
Это обычная пропаганда, по этому уставу зависимость от Византии новой церкви гораздо больше, чем зависимость УПЦ от Москвы. Чтобы делать независимую церковь надо было просто как Генрих в Англии обьявлять УПЦ КП поместной церковью и закрыть эту тему упрашивания всех. Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.
freeze написав:Это обычная пропаганда, по этому уставу зависимость от Византии новой церкви гораздо больше, чем зависимость УПЦ от Москвы.
Глупость редкая. Кирюха и ФСБ полные хозяева над всеми делами УПЦ МП. Трудно себе представить более сильную и злодейскую зависимость. Константинополь - это кровная мать, давшая тебе истинную жизненную веру. РПЦ - незаконная мачеха, стремящаяся сохранить украинцев в духовном рабстве, высасывающая из нас духовные силы и сбивающая с праведного пути.
freeze написав:Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.
Православие намного хуже, чем политбюро. Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет. Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма.
Libo написав:А вот ваш т.н. военный стан сильно разочаровал ... Всё как говорили Невзоров: прапорщикам нельзя брать бесплатно коньяк в магазинах и отбирать машины у гражданских... Никакого главенства комендатуры. Никакого комендантского часа. Никакого сухого закона. Никаких расстрелов на месте русской ваты и мародёров. Читаю новости и глаза на лоб - мародёр, сепаратист и путинская шлюха Тигипко отмыл бандитам и русским пособникам 3 млрд. гривен! Живет и здраствует. И это в условиях военноого положения! Мелкий штраф в 0,1%! А надо как учили классики революционной бороьбы - на террор ватный мы ответим террором патриотичекским. Каждая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться.
Однако, диапазон у вас, коллеги. От смиренных молитв за Украину до цитирования ее "большого друга" Ленина.