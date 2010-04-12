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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7087708870897090 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Нед 09 гру, 2018 08:32 дарий написав: Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?

Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?



Прогони из ближайшего храма и из своей души русского попа-эфэсбешника, помолись в очищенном храме и покупай лотерейный билетик. Он даст о себе знать, а ты обретешь веру и узнаешь, что Он всегда с тобой и тебя любит.

У новообретших веру в период очищения есть все предпосылки въехать в новый светлый дом. Прогони из ближайшего храма и из своей души русского попа-эфэсбешника, помолись в очищенном храме и покупай лотерейный билетик. Он даст о себе знать, а ты обретешь веру и узнаешь, что Он всегда с тобой и тебя любит.У новообретших веру в период очищения есть все предпосылки въехать в новый светлый дом. Libo 2

Повідомлень: 6703 З нами з: 14.11.11 Подякував: 290 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 09:25 Libo написав: дарий написав: Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?

Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?



Прогони из ближайшего храма и из своей души русского попа-эфэсбешника, помолись в очищенном храме и покупай лотерейный билетик. Он даст о себе знать, а ты обретешь веру и узнаешь, что Он всегда с тобой и тебя любит.

У новообретших веру в период очищения есть все предпосылки въехать в новый светлый дом. Прогони из ближайшего храма и из своей души русского попа-эфэсбешника, помолись в очищенном храме и покупай лотерейный билетик. Он даст о себе знать, а ты обретешь веру и узнаешь, что Он всегда с тобой и тебя любит.У новообретших веру в период очищения есть все предпосылки въехать в новый светлый дом.



Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Вообще непонятно Украина это светское государство или нет, по конституции власть не должна вмешиваться в дела церкви, пусть сами между собой разбираются, лишь бы законы не нарушали. Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Вообще непонятно Украина это светское государство или нет, по конституции власть не должна вмешиваться в дела церкви, пусть сами между собой разбираются, лишь бы законы не нарушали. "... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"© antikkristall

Повідомлень: 1395 З нами з: 21.03.14 Подякував: 5 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 09:28 antikkristall написав:

Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Вообще непонятно Украина это светское государство или нет, по конституции власть не должна вмешиваться в дела церкви, пусть сами между собой разбираются, лишь бы законы не нарушали. Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Вообще непонятно Украина это светское государство или нет, по конституции власть не должна вмешиваться в дела церкви, пусть сами между собой разбираются, лишь бы законы не нарушали.

Сами знаете кому в преддверии выборов срочно нужны "перемоги" Сами знаете кому в преддверии выборов срочно нужны "перемоги" antey1969 1

Повідомлень: 7594 З нами з: 30.11.11 Подякував: 758 раз. Подякували: 1811 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 09:36 juristkostya написав: freeze написав: Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно. Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.

Православие намного хуже, чем политбюро.

Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет.

Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма. Православие намного хуже, чем политбюро.Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет.Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма.



Православие ничего кроме зла у человека не забирает.

Разве это плохо?

Только дает направление и фундамент жизни.

Мы придумали что-то нравственнее и привлекательнее заповедей?

Отнюдь.

И не надо забывать, что у прогресса есть несколько составляющих: научно-технический прогресс, социальный и нравственный.

Машины, айфоны, компы, доллары-франки и пр. современные материальные блага есть уже у каждого из вас, но всеобщего счастья как не было так и нет... Современный мир - это сплошной соблазн и обман. Потому что нет социальной гармонии и высокой духовной нравственности. А кто вам их даст? Для того, чтобы вы ощущали себя счастливыми?

Безнравственная элита, батько-олигарх?

Современное искусство, культура и синематограф?

Я вас умоляю.

Хотя за науку про позы, способы и инструментарий им большое спасибо.

Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.

Храм - это изначальная точка на пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.

Православие ничего кроме зла у человека не забирает.Разве это плохо?Только дает направление и фундамент жизни.Мы придумали что-то нравственнее и привлекательнее заповедей?Отнюдь.И не надо забывать, что у прогресса есть несколько составляющих: научно-технический прогресс, социальный и нравственный.Машины, айфоны, компы, доллары-франки и пр. современные материальные блага есть уже у каждого из вас, но всеобщего счастья как не было так и нет... Современный мир - это сплошной соблазн и обман. Потому что нет социальной гармонии и высокой духовной нравственности. А кто вам их даст? Для того, чтобы вы ощущали себя счастливыми?Безнравственная элита, батько-олигарх?Современное искусство, культура и синематограф?Я вас умоляю.Хотя за науку про позы, способы и инструментарий им большое спасибо.Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.Храм - этона пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе. Libo 2

Повідомлень: 6703 З нами з: 14.11.11 Подякував: 290 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 09:52 antikkristall написав: Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы.



Бог один. Это плохо, когда внутри каждого свой бог и свои заповеди.

Только представь себе, что будет в обществе, если мы все скажем, что у нас внутри у каждого свой собственный уголовный кодекс.

Про свою шерсть не переживай. С тебя шерсть в храме необязательна. Не хочешь, можешь потратить её на водку и на шлюх. Церковь будет рада тебе просто так. На благо идет только дарственное от души, любя, с радостью ... как ты даришь любимой или любимому ребенку... Бог один. Это плохо, когда внутри каждого свой бог и свои заповеди.Только представь себе, что будет в обществе, если мы все скажем, что у нас внутри у каждого свой собственный уголовный кодекс.Про свою шерсть не переживай. С тебя шерсть в храме необязательна. Не хочешь, можешь потратить её на водку и на шлюх. Церковь будет рада тебе просто так. На благо идет только дарственное от души, любя, с радостью ... как ты даришь любимой или любимому ребенку... Libo 2

Повідомлень: 6703 З нами з: 14.11.11 Подякував: 290 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7087708870897090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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