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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7087708870897090

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 08:32

  дарий написав:Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?
:roll:


Прогони из ближайшего храма и из своей души русского попа-эфэсбешника, помолись в очищенном храме и покупай лотерейный билетик. Он даст о себе знать, а ты обретешь веру и узнаешь, что Он всегда с тобой и тебя любит.
У новообретших веру в период очищения есть все предпосылки въехать в новый светлый дом. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:25

  Libo написав:
  дарий написав:Ох уж этот праведный путь... Боже, где Он?
:roll:


Прогони из ближайшего храма и из своей души русского попа-эфэсбешника, помолись в очищенном храме и покупай лотерейный билетик. Он даст о себе знать, а ты обретешь веру и узнаешь, что Он всегда с тобой и тебя любит.
У новообретших веру в период очищения есть все предпосылки въехать в новый светлый дом. :roll:


Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Вообще непонятно Украина это светское государство или нет, по конституции власть не должна вмешиваться в дела церкви, пусть сами между собой разбираются, лишь бы законы не нарушали.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:28

  antikkristall написав:
Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы. Вообще непонятно Украина это светское государство или нет, по конституции власть не должна вмешиваться в дела церкви, пусть сами между собой разбираются, лишь бы законы не нарушали.

Сами знаете кому в преддверии выборов срочно нужны "перемоги"
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:36

  juristkostya написав:
  freeze написав:Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.

Православие намного хуже, чем политбюро.
Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет.
Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма.


Православие ничего кроме зла у человека не забирает.
Разве это плохо?
Только дает направление и фундамент жизни.
Мы придумали что-то нравственнее и привлекательнее заповедей?
Отнюдь.
И не надо забывать, что у прогресса есть несколько составляющих: научно-технический прогресс, социальный и нравственный.
Машины, айфоны, компы, доллары-франки и пр. современные материальные блага есть уже у каждого из вас, но всеобщего счастья как не было так и нет... Современный мир - это сплошной соблазн и обман. Потому что нет социальной гармонии и высокой духовной нравственности. А кто вам их даст? Для того, чтобы вы ощущали себя счастливыми?
Безнравственная элита, батько-олигарх?
Современное искусство, культура и синематограф?
Я вас умоляю.
Хотя за науку про позы, способы и инструментарий им большое спасибо. :oops:
Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.
Храм - это изначальная точка на пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.
:idea: :idea: :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:52

  antikkristall написав:Бог он внутри каждого, а патриархаты это обычные LLC,созданные предприимчивыми людьми для стрижки шерсти с толпы.


Бог один. Это плохо, когда внутри каждого свой бог и свои заповеди.
Только представь себе, что будет в обществе, если мы все скажем, что у нас внутри у каждого свой собственный уголовный кодекс.
Про свою шерсть не переживай. С тебя шерсть в храме необязательна. Не хочешь, можешь потратить её на водку и на шлюх. Церковь будет рада тебе просто так. На благо идет только дарственное от души, любя, с радостью ... как ты даришь любимой или любимому ребенку... :?
Libo
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