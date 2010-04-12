Додано: Нед 09 гру, 2018 09:36

juristkostya написав: freeze написав: Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно. Православие это не политбюро КПСС, батьки-начальника нет, и кланятся всем тоже не обязательно.

Православие намного хуже, чем политбюро.

Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет.

Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма. Православие намного хуже, чем политбюро.Консервативнее, заскорузлее, сильнее ориентировано на устоявшийся авторитет.Глупо было бы ожидать, что именно украинское православие вдруг станет прогрессивным и вольнодумным. Не та парадигма.

изначальная точка

Православие ничего кроме зла у человека не забирает.Разве это плохо?Только дает направление и фундамент жизни.Мы придумали что-то нравственнее и привлекательнее заповедей?Отнюдь.И не надо забывать, что у прогресса есть несколько составляющих: научно-технический прогресс, социальный и нравственный.Машины, айфоны, компы, доллары-франки и пр. современные материальные блага есть уже у каждого из вас, но всеобщего счастья как не было так и нет... Современный мир - это сплошной соблазн и обман. Потому что нет социальной гармонии и высокой духовной нравственности. А кто вам их даст? Для того, чтобы вы ощущали себя счастливыми?Безнравственная элита, батько-олигарх?Современное искусство, культура и синематограф?Я вас умоляю.Хотя за науку про позы, способы и инструментарий им большое спасибо.Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.Храм - этона пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.