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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7087708870897090

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:55

Libo
Ты предлагаешь нации опираться на те же скрепы (только в другой обертке).
Вместо европейских ценностей.

Скрепы ... они и в Африке скрепы))
За окошком 21-й век и движение нации в направлении Европы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:32

  detroytred написав:Libo
Ты предлагаешь нации опираться на те же скрепы (только в другой обертке).
Вместо европейских ценностей.

Скрепы ... они и в Африке скрепы))
За окошком 21-й век и движение нации в направлении Европы.


А что такое европейские ценности?
Откуда произошли, на чем основываются, почему по своей природе универсальны?
Это выкристаллизованные христианские ценности в чистом виде.
Рома локата, кауза финита.

А упомянутые тобой современные русские скрепы - это выдернутое из варварского средневековья мракобесье, далекое от православия третьего тысячелетия, из "Двенадацати статей" правительницы Софьи статей, когда инакомыслящих сжигали в срубах по тыще в каждом...
Это все равно что вернуть сегодня Европе скрепы средневековой инквизиции и крестовых походов.
Вот в чем разница между современными европейскими ценностями и русскими скрепами.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:39

Десь поховалися всі, панове. Ось валютчик на сусідньому висловив свою думку, але їм вірити треба з насторогою, бо все залежить в якій знаходяться позиції на моменті і можуть вводити в оману, тобто заганяють в одну, чи іншу сторону.В кого яка думка по рухам готівки і МБ ?

amurai 110878 Samurai

Опубликовано: 09:04
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:47

ЧР в Містах сьогодні показує попит на доляр Харківський. «Космонавт» 28.02/28.10.

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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:02

  detroytred написав:Libo
Ты предлагаешь нации опираться на те же скрепы (только в другой обертке).
Вместо европейских ценностей.
Скрепы ... они и в Африке скрепы))
За окошком 21-й век и движение нации в направлении Европы.
Хороша маніпуляція....
Заявити що УПЦ МП ( тобто філіал ФСБ/ГРУ педерації) це те саме що й Українська Авокефальна Помісна церква - і після цього брехливого порівняння - все інше виглядає правильно і логічно...

Як на мене - через таких брехунців/порівняльників - ми і рухаємось так повільно , бо вони шкодять підло , мілко але багато часто і всюди.

Я не фанат релігії , ба більше - навряд чи мене можна назвати віруючим ( в церкву потрапляю десь раз в рік ) . але при цьому чітко усвідомлюю різницю між церквою яка дбає про свою Державу і церквою , яка на території нашої Держави дбає про інтереси москви.
В будь-якому випадку . заміна промосковських інтересів на проКиєвські - є прямим виграшем для всіх громадян України ( а не тільки для віруючих)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:20

  Перес де Куэльяр написав:ЧР в Містах сьогодні показує попит на доляр Харківський. «Космонавт» 28.02/28.10.

*Відправлено з Чату

Гагарін по неділях раніше не працював.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:20

Либо
Ключевое слово сам сказал -- *выкристаллизованные*.
Только упустил, что до такого уровня - приобретения нового качества. Отсюда и новое определение - европейские ценности, а не церковные.

будивельник
З.Ы. церковные - они и в Африке церковные. Хоть мп, хоть какие ещё.
Манипуляция - это подмена предмета, о котором шла речь. С церковного-европейских ценностей на какая лучше из двух.
Естественно, что нации выгоднее Автокефальна помистна. Но речь шла о другом. *Брехунцам-поривняльныкам* остаётся только манипулировать, подменяя предмет. Поэтому и двигаемся в Европу так медленно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:28

  tea написав:Гагарін по неділях раніше не працював.

Приходиться, як взнав, що винен «премію» за рекламу його обмінки за 2 роки, то тепер і в неділю працює на підвищених позначках , не хватає .

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:42

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:ЧР в Містах сьогодні показує попит на доляр Харківський. «Космонавт» 28.02/28.10.

*Відправлено з Чату

Гагарін по неділях раніше не працював.

Совсем оголодал бидолага :)
У них сейчас поборы большие надо на оленях отбивать
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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