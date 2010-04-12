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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7089709070917092>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:31

Природа попиту на доляр після 5 грудня, писав вже трохи раніше, можливо походить від «депошників», які після пікових позначок до 5 вересня, а це було 28.50, відкрили депозити, побачивши стабілізацію,на 3 місяці, то зараз по закінченню і відсотки, ще й курс «солодкий», звісно вони були перелякані введенням ВС деякий час, але тепер все в їх руках (гривня) і що,чи стануть ризикувати далі перекладати, гадаю не кожен, бо бачили позначки 31 на вивісках валютних Будок. Тобто заходять потехеньку в доляр, разом з іншими, що грають на хвилях, далі торгівці, які передноворічний гривневий «кеш» прилаштують теж на валютний ринок і все буде добре і буде курс.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:44

  Libo написав:
  detroytred написав:Libo
Ты предлагаешь нации опираться на те же скрепы (только в другой обертке).
Вместо европейских ценностей.

Скрепы ... они и в Африке скрепы))
За окошком 21-й век и движение нации в направлении Европы.


А что такое европейские ценности?
Откуда произошли, на чем основываются, почему по своей природе универсальны?
Это выкристаллизованные христианские ценности в чистом виде.
Рома локата, кауза финита.

А упомянутые тобой современные русские скрепы - это выдернутое из варварского средневековья мракобесье, далекое от православия третьего тысячелетия, из "Двенадацати статей" правительницы Софьи статей, когда инакомыслящих сжигали в срубах по тыще в каждом...
Это все равно что вернуть сегодня Европе скрепы средневековой инквизиции и крестовых походов.
Вот в чем разница между современными европейскими ценностями и русскими скрепами.
8) 8) 8)

Самой старой религией на свете из ныне известных является зороастризм. Большинство специалистов сходится во мнении, что корни зороастризма уходят в шестое тысячелетие до нашей эры, а значит, возраст зороастризма превышает 7 тысяч лет.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:10

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:zzzzz,
Там текст был. С размышлениями.
Но цензура - она такая

Я прочитал. И высказал свое дополнение. Ты успел прочитать ?

В четвер на гілці КРЖН був ще один цікавий діалог. 8) Зара прочитаєте,порвете животи. :mrgreen:
В головних ролях:
1.Форумчанин з ніком "Провидец",живе в Києві і пише часто на гілці київської нерухомості. :roll:
2.Форумчанин з ніком "Сомік",живе в Бердичеві і думає,що форумчанин з ніком "Провидец" це Оксана з Харкова. :mrgreen:Звичайно,київський Провидец рами не збере,чого до нього Сом звертається "Оксана" і пише про його роліки. :mrgreen:
Далі - інтрига,хто хоче підняти настрій,то прочитає.
Діалог починається з повідомлення Провидця о 21.26.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Востаннє редагувалось tea в Нед 09 гру, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:12

Якесь загострення релігійне. Libo правильно пише : москальських попів геть з Української землі, бо це привід «Мордору» розхитати ситуацію по прикладу Ічкерії, де спочатку розділили один народ на релігійній основі і зіштовхнули між собою, з одного боку вахабіти, скомпрометовані пропагандою кремля, які боролись за незалежність своєї Республіки, з іншого мусульмани -посіпаки РФ і все це опинолося в одній людській м‘ясорубці під назвою «русізм» без вийняткїв.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:15

Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:19

  zzzzzz написав:Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???

А чому пік курса в цьому році 21 січня?Оксана здала в листопаді,під час загострення керченської кризи, по 29.30.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:22

  tea написав:
  zzzzzz написав:Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???

А чому пік курса в цьому році 21 січня?Оксана здала в листопаді,під час загострення керченської кризи, по 29.30.


Я смотрел по графику Миняйло.
По Киеву не было такого курса.
Этот сайт светит 28,32/29,03 , то есть если взять медиану то будет ниже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24

  Перес де Куэльяр написав:Якесь загострення релігійне. Libo правильно пише : москальських попів геть з Української землі

А механізм?
Уявимо на місцевості,конкретний приклад.Біля Гагаріна - Благовєщенський собор Московського патріархату,піп - Московського патріархату,вся паства,яка ходить туди,ходять з розумінням того,що піп в молитвах згадує Кіріла.
Далі - що робити?Ну хоча б теоретичні варіанти?
а)виганяти московського попа і приводити туди священника Київського патріархату?
б)проводити опитування серед прихожан
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) проведет свое заседание по вопросам сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) 18 декабря.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26

  zzzzzz написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???

А чому пік курса в цьому році 21 січня?Оксана здала в листопаді,під час загострення керченської кризи, по 29.30.


Я смотрел по графику Миняйло.
По Киеву не было такого курса.
Этот сайт светит 28,32/29,03 , то есть если взять медиану то будет ниже.

Зелені букви в той день писали,що була купівля 28.50,та й Кицька писала про такий курс.
А Капітан з Одеси,якщо не зраджує пам"ять,теж продав по 29.ХХ.
Ну а найдорожче продала Оксана,з тих хто написав.
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