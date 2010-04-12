|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:31
Природа попиту на доляр після 5 грудня, писав вже трохи раніше, можливо походить від «депошників», які після пікових позначок до 5 вересня, а це було 28.50, відкрили депозити, побачивши стабілізацію,на 3 місяці, то зараз по закінченню і відсотки, ще й курс «солодкий», звісно вони були перелякані введенням ВС деякий час, але тепер все в їх руках (гривня) і що,чи стануть ризикувати далі перекладати, гадаю не кожен, бо бачили позначки 31 на вивісках валютних Будок. Тобто заходять потехеньку в доляр, разом з іншими, що грають на хвилях, далі торгівці, які передноворічний гривневий «кеш» прилаштують теж на валютний ринок і все буде добре і буде курс.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 09 гру, 2018 13:44
Libo написав: detroytred написав:
Libo
Ты предлагаешь нации опираться на те же скрепы (только в другой обертке).
Вместо европейских ценностей.
Скрепы ... они и в Африке скрепы))
За окошком 21-й век и движение нации в направлении Европы.
А что такое европейские ценности?
Откуда произошли, на чем основываются, почему по своей природе универсальны?
Это выкристаллизованные христианские ценности в чистом виде.
Рома локата, кауза финита.
А упомянутые тобой современные русские скрепы - это выдернутое из варварского средневековья мракобесье, далекое от православия третьего тысячелетия, из "Двенадацати статей" правительницы Софьи статей, когда инакомыслящих сжигали в срубах по тыще в каждом...
Это все равно что вернуть сегодня Европе скрепы средневековой инквизиции и крестовых походов.
Вот в чем разница между современными европейскими ценностями и русскими скрепами.
Самой старой религией на свете из ныне известных является зороастризм. Большинство специалистов сходится во мнении, что корни зороастризма уходят в шестое тысячелетие до нашей эры, а значит, возраст зороастризма превышает 7 тысяч лет.
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5399
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:10
zzzzzz написав: vovan_prm написав:
zzzzz,
Там текст был. С размышлениями.
Но цензура - она такая
Я прочитал. И высказал свое дополнение. Ты успел прочитать ?
В четвер на гілці КРЖН був ще один цікавий діалог.
Зара прочитаєте,порвете животи.
В головних ролях:
1.Форумчанин з ніком "Провидец",живе в Києві і пише часто на гілці київської нерухомості.
2.Форумчанин з ніком "Сомік",живе в Бердичеві і думає,що форумчанин з ніком "Провидец" це Оксана з Харкова.
Звичайно,київський Провидец рами не збере,чого до нього Сом звертається "Оксана" і пише про його роліки.
Далі - інтрига,хто хоче підняти настрій,то прочитає.
Діалог починається з повідомлення Провидця о 21.26.Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Востаннє редагувалось tea
в Нед 09 гру, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16175
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 2099 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:12
Якесь загострення релігійне. Libo правильно пише : москальських попів геть з Української землі, бо це привід «Мордору» розхитати ситуацію по прикладу Ічкерії, де спочатку розділили один народ на релігійній основі і зіштовхнули між собою, з одного боку вахабіти, скомпрометовані пропагандою кремля, які боролись за незалежність своєї Республіки, з іншого мусульмани -посіпаки РФ і все це опинолося в одній людській м‘ясорубці під назвою «русізм» без вийняткїв.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:15
Пик курс
2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января
2019 - ???
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29512
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 4786 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:19
zzzzzz написав:
Пик курс
2016 - 19 января
2017 - 15 января2018 - 21 января
2019 - ???
А чому пік курса в цьому році 21 січня?Оксана здала в листопаді,під час загострення керченської кризи, по 29.30.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16175
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 2099 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:22
tea написав: zzzzzz написав:
Пик курс
2016 - 19 января
2017 - 15 января2018 - 21 января
2019 - ???
А чому пік курса в цьому році 21 січня?Оксана здала в листопаді,під час загострення керченської кризи, по 29.30.
Я смотрел по графику Миняйло.
По Киеву не было такого курса.
Этот сайт светит 28,32/29,03 , то есть если взять медиану то будет ниже.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29512
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 4786 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:24
Перес де Куэльяр написав:
Якесь загострення релігійне. Libo правильно пише : москальських попів геть з Української землі
А механізм?
Уявимо на місцевості,конкретний приклад.Біля Гагаріна - Благовєщенський собор Московського патріархату,піп - Московського патріархату,вся паства,яка ходить туди,ходять з розумінням того,що піп в молитвах згадує Кіріла.
Далі - що робити?Ну хоча б теоретичні варіанти?
а)виганяти московського попа і приводити туди священника Київського патріархату?
б)проводити опитування серед прихожан
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16175
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 2099 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) проведет свое заседание по вопросам сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) 18 декабря.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29512
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 4786 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:26
zzzzzz написав: tea написав: zzzzzz написав:
Пик курс
2016 - 19 января
2017 - 15 января2018 - 21 января
2019 - ???
А чому пік курса в цьому році 21 січня?Оксана здала в листопаді,під час загострення керченської кризи, по 29.30.
Я смотрел по графику Миняйло.
По Киеву не было такого курса.
Этот сайт светит 28,32/29,03 , то есть если взять медиану то будет ниже.
Зелені букви в той день писали,що була купівля 28.50,та й Кицька писала про такий курс.
А Капітан з Одеси,якщо не зраджує пам"ять,теж продав по 29.ХХ.
Ну а найдорожче продала Оксана,з тих хто написав.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16175
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 435 раз.
- Подякували: 2099 раз.
-
- Профіль
-
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13958
|1591150
|
|
|6511
|1377903
|
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
|
|159
|248150
|
|