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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7089709070917092

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:27

tea
я потому и не взял в расчет ноябрь

П.С. Не 21 а 26 ноября
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:28

  zzzzzz написав:Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???

В другій половині року,після парламентських виборів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:29

А не б л я х е р ы ли это курс сбивают?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:30

  zzzzzz написав:tea
я потому и не взял в расчет ноябрь

П.С. Не 21 а 26 ноября

А де я писав,що 21 листопада?
tea
 
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  #<1 ... 7089709070917092
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