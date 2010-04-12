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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:27
tea
я потому и не взял в расчет ноябрь
П.С. Не 21 а 26 ноября
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Нед 09 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:28
zzzzzz написав:
Пик курс
2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января 2019 - ???
В другій половині року,після парламентських виборів.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:29
А не б л я х е р ы ли это курс сбивают?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 14:30
zzzzzz написав:tea
я потому и не взял в расчет ноябрь
П.С. Не 21
а 26 ноября
А де я писав,що 21 листопада?
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