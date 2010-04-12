tea
я потому и не взял в расчет ноябрь
П.С. Не 21 а 26 ноября
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:27
tea
я потому и не взял в расчет ноябрь
П.С. Не 21 а 26 ноября
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:28
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:30
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:47
Да , точно, перепроверил. Заседание совета директоров МВФ по Украине - 18 декабря.
Заседания совета директоров МВФ по Украине состоится 18 декабря.
Живите своим умом!
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:47
Ніхто не визначить , бо є загроза повторення політично-війскових факторів . Навіть якщо всі транші надійдуть , то курс може злетіти з обставин провокації з боку агресора. Для початку все повинно стихнути , відмінити ВС, а потім вже. вираховувати фінансово-економічно обгрунтований курс доляра і його рухи, та напрямок.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:48
не так давно европейские ценности и религия не помешали германии, италии, испании и т.д. вернуться в средневековье и во многом его переплюнуть...
а шо делать?
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:54
vovan_prm
НАТО поможет Украине противостоять российской агрессии и усилит глобальную безопасность, если направит в Черное море несколько своих фрегатов.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу NBC News.
а шо делать?
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:02
30 грудня .... тобто, через рік!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:27
Любі друзі.
Зараз триває останній етап конкурсу "Вгадай курс".
Внесок 100 грн,а приз переможцю - щонайменше 500 грн.
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