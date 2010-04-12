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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7090709170927093>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:27

tea
я потому и не взял в расчет ноябрь

П.С. Не 21 а 26 ноября
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:28

  zzzzzz написав:Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???

В другій половині року,після парламентських виборів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:29

А не б л я х е р ы ли это курс сбивают?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:30

  zzzzzz написав:tea
я потому и не взял в расчет ноябрь

П.С. Не 21 а 26 ноября

А де я писав,що 21 листопада?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:47

Да , точно, перепроверил. Заседание совета директоров МВФ по Украине - 18 декабря.

Заседания совета директоров МВФ по Украине состоится 18 декабря.
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:47

  zzzzzz написав:Пик курс 2016 - 19 января 2017 - 15 января 2018 - 21 января 2019 - ???

Ніхто не визначить , бо є загроза повторення політично-війскових факторів . Навіть якщо всі транші надійдуть , то курс може злетіти з обставин провокації з боку агресора. Для початку все повинно стихнути , відмінити ВС, а потім вже. вираховувати фінансово-економічно обгрунтований курс доляра і його рухи, та напрямок.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:48

  detroytred написав:Libo
Ты предлагаешь нации опираться на те же скрепы (только в другой обертке).
Вместо европейских ценностей.

Скрепы ... они и в Африке скрепы))
За окошком 21-й век и движение нации в направлении Европы.

не так давно европейские ценности и религия не помешали германии, италии, испании и т.д. вернуться в средневековье и во многом его переплюнуть...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:54

vovan_prm
"Рассчитываю на США" - Порошенко ждет корабли НАТО в Черном море
НАТО поможет Украине противостоять российской агрессии и усилит глобальную безопасность, если направит в Черное море несколько своих фрегатов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу NBC News.
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:02

  zzzzzz написав:Пик курс

2016 - 19 января
2017 - 15 января
2018 - 21 января

2019 - ???

30 грудня :D .... тобто, через рік! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:27

Любі друзі.
Зараз триває останній етап конкурсу "Вгадай курс".
Внесок 100 грн,а приз переможцю - щонайменше 500 грн.
Треба до 15 числа до 9.00 вказати курс купівлі у Гагаріна 31 грудня зранку з діапазоном 25 копійок.
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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