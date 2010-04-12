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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7090709170927093

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:49

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Пик курс 2016 - 19 января 2017 - 15 января 2018 - 21 января 2019 - ???


Ніхто не визначить , бо є загроза повторення політично-війскових факторів . Навіть якщо всі транші надійдуть , то курс може злетіти з обставин провокації з боку агресора. Для початку все повинно стихнути , відмінити ВС, а потім вже. вираховувати фінансово-економічно обгрунтований курс доляра і його рухи, та напрямок.

*Відправлено з Чату


Цитата Переса только подтверждает полную управляемость курса определенными действиями власть имущих, не важно, з якого боку.... :cry:

А направления этих действий определит предвыборный расклад.... 8)
Думаю, большинство уже понимает, как пойдем.... 8)
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:53

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Гагарін по неділях раніше не працював.

Приходиться, як взнав, що винен «премію» за рекламу його обмінки за 2 роки, то тепер і в неділю працює на підвищених позначках , не хватає .

*Відправлено з Чату


А Вы "страшный" человек... Товарищ Куельяр ! 8)

И, кстати, где продукты Инициализации? :oops:
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