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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:49
Перес де Куэльяр написав: zzzzzz написав:
Пик курс 2016 - 19 января 2017 - 15 января 2018 - 21 января 2019 - ???
Ніхто не визначить , бо є загроза повторення політично-війскових факторів . Навіть якщо всі транші надійдуть , то курс може злетіти з обставин провокації з боку агресора. Для початку все повинно стихнути , відмінити ВС, а потім вже. вираховувати фінансово-економічно обгрунтований курс доляра і його рухи, та напрямок.*Відправлено з Чату
Цитата Переса только подтверждает полную управляемость курса определенными действиями власть имущих, не важно, з якого боку....
А направления этих действий определит предвыборный расклад....
Думаю, большинство уже понимает, как пойдем....
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Додано: Нед 09 гру, 2018 15:53
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Гагарін по неділях раніше не працював.
Приходиться, як взнав, що винен «премію» за рекламу його обмінки за 2 роки, то тепер і в неділю працює на підвищених позначках , не хватає .*Відправлено з Чату
А Вы "страшный" человек... Товарищ Куельяр !
И, кстати, где продукты Инициализации?
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