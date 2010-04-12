Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).Это так было, когда был канал.Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.

Увы, работы в этом направлении ведутся.



В аннексированном Симферополе по причине аварии на трубопроводе 200 тысяч человек остались без воды, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Как сообщили ТАСС, водоснабжения лишены две трети жителей города - население крымской столицы составляет 340 тысяч человек. Подачу воды планируют восстановить к вечеру, на месте аварии работают бригады ГУП «Вода Крыма». В полной мере водоснабжение обещают вернуть к утру понедельника.

Между тем на самом предприятии утверждают, что воды лишились "менее чем полгорода". Точное число пострадавших от аварии «Вода Крыма» не называет. На предприятии уточняют, что авария произошла на пересечении улиц Севастопольской и Чехова. «Крым-24» передает, что там лопнула труба.

Кроме того, по данным «Воды Крыма», при ремонтных работах погиб мастер. В связи с этим проводятся следственные действия. Подробности аварии не приводятся.



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