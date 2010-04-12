RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7091709270937094>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:49

  Перес де Куэльяр написав:
  zzzzzz написав:Пик курс 2016 - 19 января 2017 - 15 января 2018 - 21 января 2019 - ???


Ніхто не визначить , бо є загроза повторення політично-війскових факторів . Навіть якщо всі транші надійдуть , то курс може злетіти з обставин провокації з боку агресора. Для початку все повинно стихнути , відмінити ВС, а потім вже. вираховувати фінансово-економічно обгрунтований курс доляра і його рухи, та напрямок.

*Відправлено з Чату


Цитата Переса только подтверждает полную управляемость курса определенными действиями власть имущих, не важно, з якого боку.... :cry:

А направления этих действий определит предвыборный расклад.... 8)
Думаю, большинство уже понимает, как пойдем.... 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 21.01.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:53

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Гагарін по неділях раніше не працював.

Приходиться, як взнав, що винен «премію» за рекламу його обмінки за 2 роки, то тепер і в неділю працює на підвищених позначках , не хватає .

*Відправлено з Чату


А Вы "страшный" человек... Товарищ Куельяр ! 8)

И, кстати, где продукты Инициализации? :oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 21.01.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:10

Re: Валютный рынок в контексте

Как по мне,(токо на основе ощущений), нада к выборам итти вниз...Благо у НБУ система уже отлично отработана (18.5% - 20 и т.д.)

Однако все одно за банкет кто-то потом Заплатит! :roll:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 21.01.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:30

  Faceless написав:
juristkostya написав:
  Faceless написав:Щось забагато ролі приписують кримському каналу.
Кримський канал є вкрай необхідним тільки для сільського господарства в Криму. Воно вже майже зникло як таке. ПБК від каналу не залежить, а саме там і зосереджене і більшість населення.
Утримувати військові бази - канал не потрібен, а боротися за сільське господарство та екологічну обстановку північного Криму росіяни навряд чи будуть, чхали вони й на екологію, й на місцеве населення, один Армянськ це добре продемонстрував

Глупости. Основная часть населения сосредоточена в Симферополе и Севастополе, а доля канала их в снабжении была порядка 50%. Промышленные Керчи и Феодосия получали из канала никак не менее 80%. Даже Судак получал порядка 80 % (там от Феодосии прокинут водовод длинной 77 км с целым каскадом насосных станций).
Это так было, когда был канал.
Короче, при любых мерах экономии и рационального водопользования, полностью отказаться от канала невозможно. Временно можно компенсировать из подземных горизонтов - но этот резерв уже практически исчерпан.
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.


Увы, работы в этом направлении ведутся.

В аннексированном Симферополе по причине аварии на трубопроводе 200 тысяч человек остались без воды, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Как сообщили ТАСС, водоснабжения лишены две трети жителей города - население крымской столицы составляет 340 тысяч человек. Подачу воды планируют восстановить к вечеру, на месте аварии работают бригады ГУП «Вода Крыма». В полной мере водоснабжение обещают вернуть к утру понедельника.
Между тем на самом предприятии утверждают, что воды лишились "менее чем полгорода". Точное число пострадавших от аварии «Вода Крыма» не называет. На предприятии уточняют, что авария произошла на пересечении улиц Севастопольской и Чехова. «Крым-24» передает, что там лопнула труба.
Кроме того, по данным «Воды Крыма», при ремонтных работах погиб мастер. В связи с этим проводятся следственные действия. Подробности аварии не приводятся.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69321
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4441 раз.
Подякували: 8019 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:48

  Grisha1 написав:А не б л я х е р ы ли это курс сбивают?

офигенное влияние: По данным источников Depo.ua, на сегодня уже растаможено 239 автомобилей на еврономерах. Средняя стоимость растаможки для машин в Украине - 1000 евро.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5400
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:50

Re: Валютный рынок в контексте

Процесс шел бешенными темпами!!!! :D

Мабуть, еще есть варианты... :!:

Евробляхи - таки электорат Гаранта! :shock: (мнение субъективное).
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 гру, 2018 17:07, всього редагувалось 2 разів.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 21.01.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:01

  Libo написав: современные русские скрепы


https://picua.org/images/2018/12/08/0bc ... 209610.jpg
tea
 
Повідомлень: 16180
З нами з: 15.11.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 2099 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:23

Yuri_T

Старайтесь кушать медленнее... (особенно Икру).

До уровня эрудиции прапора - Вам еще точно расти и расти (при всем уважении). :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 21.01.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:27

Re: Валютный рынок в контексте

Хлопалки уже не слушаются... Давно и никому (кстати).

Юрчик пишет и удаляет... Нечестно. :|
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 гру, 2018 17:29, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 21.01.17
Подякував: 404 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:27

  дядя Caша написав:
  Faceless написав:Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

Увы, работы в этом направлении ведутся.
В аннексированном Симферополе
US

ДС - на Росії в деяких містах справи зовсім кепські. :(
Наприклад,в Бійську зникла з прилавків магазинів сіль. :roll:
Не вірите? :wink:
Дід он каже,що останній хрін без солі доїдає. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38
tea
 
Повідомлень: 16180
З нами з: 15.11.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 2099 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 7091709270937094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1394, 1395, 1396
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13959 1591459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 15:56
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6511 1377951
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 248290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14140)
09.12.2018 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.