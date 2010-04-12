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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7091709270937094

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:32

  дарий написав:Юрчик пишет и удаляет... :|

То,мабуть,не Юрчик.
То ДС працює.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:36

  tea написав:
  дарий написав:Юрчик пишет и удаляет... :|

То,мабуть,не Юрчик.
То ДС працює.


Модераторы... мабуть. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:48

  tea написав:
  дядя Caша написав:
  Faceless написав:Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.

Увы, работы в этом направлении ведутся.
В аннексированном Симферополе
US

ДС - на Росії в деяких містах справи зовсім кепські. :(
Наприклад,в Бійську зникла з прилавків магазинів сіль. :roll:
Не вірите? :wink:
Дід он каже,що останній хрін без солі доїдає. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38

10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:50

  ребе Нок написав:10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.

Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:52

  pesikot написав:
  ребе Нок написав:10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.

Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.

конкретнее
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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