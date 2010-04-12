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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:32
дарий написав:
Юрчик пишет и удаляет...
То,мабуть,не Юрчик.
То ДС працює.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:36
tea написав: дарий написав:
Юрчик пишет и удаляет...
То,мабуть,не Юрчик.
То ДС працює.
Модераторы... мабуть.
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дарий
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:48
tea написав: дядя Caша написав:
Увы, работы в этом направлении ведутся.
Faceless написав:
Будь они настолько зависимы, уже бы загнулись давно.
В аннексированном Симферополе
US
ДС - на Росії в деяких містах справи зовсім кепські.
Наприклад,в Бійську зникла з прилавків магазинів сіль.
Не вірите?
Дід он каже,що останній хрін без солі доїдає. https://www.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38
10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:50
ребе Нок написав:
10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.
Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:52
pesikot написав: ребе Нок написав:
10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.
Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.
конкретнее
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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