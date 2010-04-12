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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:05
tea вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:06
ребе Нок написав: pesikot написав: ребе Нок написав:
10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.
Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.
конкретнее
А что вам конкретнее ?
Как-то случайно увидел ведомость на получение пенсии по тому району, где я живу. Оч-ч-ч-чень удивился. Те, кто больше всех на словах бедкаются, что пенсия 1600 грн, как раз и имеют такие пенсии в 3000-4000 грн.
Или вам нужны ФИО ? ну тут извините, защита персональных данных.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:07
tea написав: ребе Нок написав:дядя Caша
почему ты вчера напрямую не отвечал фейслесу насчет воды?
До ДС все-таки краще звертатись на "Ви".
а ты с какой целью щас провоцируешь. мы без тебя разберемся.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:07
ребе Нок написав:tea
вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.
Візьміть ватні палички,протріть вушні отвори і послухайте ще раз.
Дід каже,що з 10 тис.5 тис віддає за комуналку.
П.С.Тільки не просіть ЛАДа купити ватні диски.Він купить диски Кобзона,Газманова і Валерії.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:09
ребе Нок написав: tea написав: ребе Нок написав:дядя Caша
почему ты вчера напрямую не отвечал фейслесу насчет воды?
До ДС все-таки краще звертатись на "Ви".
а ты с какой целью щас провоцируешь. мы без тебя разберемся.
Тут до ДС поважно ставляться,звертаються на "Ви".
ДС може й без мене розібратись,заблокує нах на тиждень та і все.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:12
pesikot написав:
А что вам конкретнее ?
Как-то случайно увидел ведомость на получение пенсии по тому району, где я живу. Оч-ч-ч-чень удивился. Те, кто больше всех на словах бедкаются, что пенсия 1600 грн, как раз и имеют такие пенсии в 3000-4000 грн.
Или вам нужны ФИО ? ну тут извините, защита персональных данных.
Что это?
pesikot написав:
Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.
конкретнее
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:16
tea написав:
[quote="4521554:дарий"
Юрчик пишет и удаляет...
То,мабуть,не Юрчик.То ДС працює
.
Модераторы... мабуть.
Ну а ДС хто по-Вашому?
Супервайзер?
[/quote]
Блокировать - не есть функция Дяди Саши...
Он только Предупреждает о недобрых тенденциях....
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:18
tea мы без тебя разберемся. Я просто хотел получить ответ от ДС на интересующий вопрос. А ты вот сейчас ведешь себя некрасиво и провоцируешь.
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Нед 09 гру, 2018 18:23, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:19
tea написав: ребе Нок написав:tea
вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.
Візьміть ватні палички,протріть вушні отвори і послухайте ще раз.
Дід каже,що з 10 тис.5 тис віддає за комуналку.
П.С.Тільки не просіть ЛАДа купити ватні диски.Він купить диски Кобзона,Газманова і Валерії.
На какой секунде?
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:21
ребе Нок
Читать умеете ? Если нет, то у меня для вас печальная новость
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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