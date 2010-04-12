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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70937094709570967097>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:05

tea вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:06

  ребе Нок написав:
  pesikot написав:
  ребе Нок написав:10000 рублей это 4200 в гривнах, та по сравнению с украинскими пенсионерами на 1500 грн он богач.

Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.

конкретнее

А что вам конкретнее ?
Как-то случайно увидел ведомость на получение пенсии по тому району, где я живу. Оч-ч-ч-чень удивился. Те, кто больше всех на словах бедкаются, что пенсия 1600 грн, как раз и имеют такие пенсии в 3000-4000 грн.
Или вам нужны ФИО ? ну тут извините, защита персональных данных.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:07

  tea написав:
  ребе Нок написав:дядя Caша почему ты вчера напрямую не отвечал фейслесу насчет воды?

До ДС все-таки краще звертатись на "Ви".

а ты с какой целью щас провоцируешь. мы без тебя разберемся.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:07

  ребе Нок написав:tea вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.

Візьміть ватні палички,протріть вушні отвори і послухайте ще раз.
Дід каже,що з 10 тис.5 тис віддає за комуналку.
П.С.Тільки не просіть ЛАДа купити ватні диски.Він купить диски Кобзона,Газманова і Валерії. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:09

  ребе Нок написав:
  tea написав:
  ребе Нок написав:дядя Caша почему ты вчера напрямую не отвечал фейслесу насчет воды?

До ДС все-таки краще звертатись на "Ви".

а ты с какой целью щас провоцируешь. мы без тебя разберемся.

Тут до ДС поважно ставляться,звертаються на "Ви".
ДС може й без мене розібратись,заблокує нах на тиждень та і все.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:12

  pesikot написав:А что вам конкретнее ?
Как-то случайно увидел ведомость на получение пенсии по тому району, где я живу. Оч-ч-ч-чень удивился. Те, кто больше всех на словах бедкаются, что пенсия 1600 грн, как раз и имеют такие пенсии в 3000-4000 грн.
Или вам нужны ФИО ? ну тут извините, защита персональных данных.

Что это?
  pesikot написав:Очень большее заблуждение российские пенсии/зарплаты натягивать на украинские цены - это раз.
Да и пенсии по 3000 - 4000 гривен не такая уж у нас и редкость - это два.

конкретнее
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:16

  tea написав:[quote="4521554:дарий"
Юрчик пишет и удаляет...
То,мабуть,не Юрчик.
То ДС працює.

Модераторы... мабуть. :wink:

Ну а ДС хто по-Вашому?
Супервайзер? :mrgreen:[/quote]

Блокировать - не есть функция Дяди Саши... :D

Он только Предупреждает о недобрых тенденциях.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:18

tea мы без тебя разберемся. Я просто хотел получить ответ от ДС на интересующий вопрос. А ты вот сейчас ведешь себя некрасиво и провоцируешь.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 09 гру, 2018 18:23, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:19

  tea написав:
  ребе Нок написав:tea вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.

Візьміть ватні палички,протріть вушні отвори і послухайте ще раз.
Дід каже,що з 10 тис.5 тис віддає за комуналку.
П.С.Тільки не просіть ЛАДа купити ватні диски.Він купить диски Кобзона,Газманова і Валерії. :mrgreen:

На какой секунде?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:21

ребе Нок
Читать умеете ? Если нет, то у меня для вас печальная новость
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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