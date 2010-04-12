Какая новость?? ТЫ можешь сравнить российскую пенсию 10000 с украинской 4200, расписать траты или еще как? Ты же ведь начал, а потом сьехал мол видел какуто ведомость по пенсиям в 3-4 тысячи гривен. Это что разве аргумент какой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:26
Какая новость?? ТЫ можешь сравнить российскую пенсию 10000 с украинской 4200, расписать траты или еще как? Ты же ведь начал, а потом сьехал мол видел какуто ведомость по пенсиям в 3-4 тысячи гривен. Это что разве аргумент какой.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:39
10 секунда.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:47
Re: Валютный рынок в контексте
5 тысяч за харчи
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:48
5 тисяч за квартиру.То в діда з 32 зубів залишилось 4,от він і шепелявить,що не можна з першого разу зрозуміти про що мова.
На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:53
Слухав Пизненика на 112 , «Велике інтерв‘ю», то десь говорить правду, а десь не договорює Ось натякнув ще раз, що на обмінний курс, кожного року в грудні впливає зайва гривнева ліквідність з бюджету, бо згадують я так розумію про це в кінці року, що кошти треба освоїти , звідти і коливання, не від того що зима , а від того що грудень . ВС нічого не змінить, але це дозволяє у випадку НС ввести певні обмеження без додаткових дозволів, оце і всі ризики.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:57
В приличном обществе незнакомые люди общаются на ВЫ.
А если ВЫ считает только сумму пенсии, то у меня для ВАС опять плохая новость.
Могу ВАМ порекомендовать просчитать по суммам затратам российского пенсионера и украинского. Ведь это же ВЫ начали тему. А я внимательно почитаю.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59
Вчора була цікава дискусія про керченську кризу,доки не з"явилась Вона.
Але продовжу тему.Вчора Вован Бердянський задав риторичне питання,але те питання пробуло недовго,на нього ніхто не встиг відповісти,бо прийшли злі червоні букви і зачистили простір.
Зараз спробую відповісти Вовану на питання.
Питання Вована:"А навіщо два катери поплили з Одеси в Бердянськ морем,якщо можна була їх довезти або вантажівкою або потягом через українську територію і без ризиків?"
Відповідаю:"Катер - такий засіб пересування,який краще всього пересувається на воді,тому й вибрали переправку морем.А так як до цього інцидентів не було,тому й не було ризиків."
Востаннє редагувалось tea в Нед 09 гру, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59
tea да за квартиру говорит. По продуктам от заробитчан слышал что гдето на 30% дороже, кроме некоторых областей. Но я хотел бы услышать сравнение их минималкьной пенсии с украинской пенсией 1500 грн.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:06
Вы тоже идя домой вместо хорошо освещенной дороги выбираете лесопосадку,населенную гопниками? Рисков не было??? В курсе,что пять лет война?
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:07
1.Так Ви спочатку подивіться на карті - де Бійськ знаходиться.Можете сміливо наш борщовий набір множити на 2.Думаю,що в Бійську наших заробітчан немає,а от китайців може бути багато.
2.А навіщо порівнювати його зарплату в 10 тис.рублів з українською мінімальною 1500.
Правильно порівнювати по курсу,тобто десь 4200 грн.
От уявіть,якщо б наш пенсіонер з 4200 грн.-2100 грн. віддавав би за квартиру.
А так наш пенсіонер з 4200 пенсії за квартиру віддає максимум 15%,тобто 630 грн.,бо має субсидію.
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