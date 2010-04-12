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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7094709570967097>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:26

  pesikot написав:ребе Нок
Читать умеете ? Если нет, то у меня для вас печальная новость

Какая новость?? ТЫ можешь сравнить российскую пенсию 10000 с украинской 4200, расписать траты или еще как? Ты же ведь начал, а потом сьехал мол видел какуто ведомость по пенсиям в 3-4 тысячи гривен. Это что разве аргумент какой.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:39

  ребе Нок написав:
  tea написав:
  ребе Нок написав:tea вот не ври о 5 тыс за коммуналку он там не говорит.

Візьміть ватні палички,протріть вушні отвори і послухайте ще раз.
Дід каже,що з 10 тис.5 тис віддає за комуналку.
П.С.Тільки не просіть ЛАДа купити ватні диски.Він купить диски Кобзона,Газманова і Валерії. :mrgreen:

На какой секунде?

10 секунда.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:47

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:10 секунда.

5 тысяч за харчи
https://www.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:48

  ребе Нок написав:
  tea написав:10 секунда.

5 тысяч за харчи
https://www.youtube.com/watch?v=oE8y6gKSp38

5 тисяч за квартиру.То в діда з 32 зубів залишилось 4,от він і шепелявить,що не можна з першого разу зрозуміти про що мова.

На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:53

Слухав Пизненика на 112 , «Велике інтерв‘ю», то десь говорить правду, а десь не договорює Ось натякнув ще раз, що на обмінний курс, кожного року в грудні впливає зайва гривнева ліквідність з бюджету, бо згадують я так розумію про це в кінці року, що кошти треба освоїти , звідти і коливання, не від того що зима , а від того що грудень . ВС нічого не змінить, але це дозволяє у випадку НС ввести певні обмеження без додаткових дозволів, оце і всі ризики.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:57

  ребе Нок написав:
  pesikot написав:ребе Нок
Читать умеете ? Если нет, то у меня для вас печальная новость

Какая новость?? ТЫ можешь сравнить российскую пенсию 10000 с украинской 4200, расписать траты или еще как? Ты же ведь начал, а потом сьехал мол видел какуто ведомость по пенсиям в 3-4 тысячи гривен. Это что разве аргумент какой.

В приличном обществе незнакомые люди общаются на ВЫ.
А если ВЫ считает только сумму пенсии, то у меня для ВАС опять плохая новость.
Могу ВАМ порекомендовать просчитать по суммам затратам российского пенсионера и украинского. Ведь это же ВЫ начали тему. А я внимательно почитаю.
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59

Вчора була цікава дискусія про керченську кризу,доки не з"явилась Вона.
Але продовжу тему.Вчора Вован Бердянський задав риторичне питання,але те питання пробуло недовго,на нього ніхто не встиг відповісти,бо прийшли злі червоні букви і зачистили простір.
Зараз спробую відповісти Вовану на питання.
Питання Вована:"А навіщо два катери поплили з Одеси в Бердянськ морем,якщо можна була їх довезти або вантажівкою або потягом через українську територію і без ризиків?"
Відповідаю:"Катер - такий засіб пересування,який краще всього пересувається на воді,тому й вибрали переправку морем.А так як до цього інцидентів не було,тому й не було ризиків."
Востаннє редагувалось tea в Нед 09 гру, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59

tea да за квартиру говорит. По продуктам от заробитчан слышал что гдето на 30% дороже, кроме некоторых областей. Но я хотел бы услышать сравнение их минималкьной пенсии с украинской пенсией 1500 грн.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:06

  tea написав:Відповідаю:"Катер - такий засіб пересування,який краще всього пересувається на воді,тому й вибрали переправку морем.А так як до цього інцидентів не було,тому й не було ризиків."


Вы тоже идя домой вместо хорошо освещенной дороги выбираете лесопосадку,населенную гопниками? Рисков не было??? В курсе,что пять лет война?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:07

  ребе Нок написав:tea да за квартиру говорит. По продуктам от заробитчан слышал что гдето на 30% дороже, кроме некоторых областей. Но я хотел бы услышать сравнение их минималкьной пенсии с украинской пенсией 1500 грн.

1.Так Ви спочатку подивіться на карті - де Бійськ знаходиться.Можете сміливо наш борщовий набір множити на 2.Думаю,що в Бійську наших заробітчан немає,а от китайців може бути багато.
2.А навіщо порівнювати його зарплату в 10 тис.рублів з українською мінімальною 1500.
Правильно порівнювати по курсу,тобто десь 4200 грн.
От уявіть,якщо б наш пенсіонер з 4200 грн.-2100 грн. віддавав би за квартиру.
А так наш пенсіонер з 4200 пенсії за квартиру віддає максимум 15%,тобто 630 грн.,бо має субсидію.
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