смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее.
И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:08
смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее.
И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:10
Недоречне порівняння.При 5 роках війни до цього всі 5 років наші кораблі туди проходили,хоч і з затримками.Тому ризиків не було.А от тепер ризики є.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:12
А вы за всех пенсионеров начали говорить ? Нимб не жмёт ?
И да, по приведенной ссылке от 25 ноября самая актуальная цена на хлеб. Больше там актуальных цен нет. Очень информативно
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 09 гру, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:18
Ще аби дід знав - де дивитись ціни,то може до болта ще щось купив.
А так ми тут через інтернет дивимось ціни в Бійську,а дід ногами по вулицях ходить і інтерв"ю бійському телебаченню роздає.
Доречі,коментар діда на ТБ вирізали,всі інші дали.
|