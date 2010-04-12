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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7094709570967097

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:08

  tea написав:На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день. :mrgreen:

смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
http://tsenomer.ru/russia/gorod/373/
Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее.
И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:10

  Bayern написав:
  tea написав:Відповідаю:"Катер - такий засіб пересування,який краще всього пересувається на воді,тому й вибрали переправку морем.А так як до цього інцидентів не було,тому й не було ризиків."


Вы тоже идя домой вместо хорошо освещенной дороги выбираете лесопосадку,населенную гопниками? Рисков не было??? В курсе,что пять лет война?

Недоречне порівняння.При 5 роках війни до цього всі 5 років наші кораблі туди проходили,хоч і з затримками.Тому ризиків не було.А от тепер ризики є.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:12

  ребе Нок написав:
  tea написав:На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день. :mrgreen:

смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
http://tsenomer.ru/russia/gorod/373/
Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее.
И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?

А вы за всех пенсионеров начали говорить ? Нимб не жмёт ? :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:18

  ребе Нок написав:
  tea написав:На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день. :mrgreen:

смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.

Ще аби дід знав - де дивитись ціни,то може до болта ще щось купив. :mrgreen:
А так ми тут через інтернет дивимось ціни в Бійську,а дід ногами по вулицях ходить і інтерв"ю бійському телебаченню роздає. :mrgreen:
Доречі,коментар діда на ТБ вирізали,всі інші дали.
tea
 
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