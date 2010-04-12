tea написав:На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день.
смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт. http://tsenomer.ru/russia/gorod/373/ Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее. И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
tea написав:На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день.
смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт. http://tsenomer.ru/russia/gorod/373/ Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее. И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
А вы за всех пенсионеров начали говорить ? Нимб не жмёт ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
tea написав:На 5 тисяч в Бійську з харчів можна купити хіба що болт,та й то без солі.Зате кожен день.
смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
Ще аби дід знав - де дивитись ціни,то може до болта ще щось купив. А так ми тут через інтернет дивимось ціни в Бійську,а дід ногами по вулицях ходить і інтерв"ю бійському телебаченню роздає. Доречі,коментар діда на ТБ вирізали,всі інші дали.