Додано: Нед 09 гру, 2018 19:36

По данным Пенсионного фонда, подавляющее число украинских пенсионеров получают сегодня суммы от 1,5 до 2 тыс. грн. Таких в стране 33% из числа всех пенсионеров, или 3,8 млн человек. Еще 15% пенсионеров, или 1,7 млн человек, получают чуть меньше: от 1400 до 1500 грн. А пенсии около 900 тысяч человек составляют менее 1400 грн.В то же время 2,6 млн человек, или 22% пенсионеров, получают от 2001 до 3000 грн, а 1,2 млн – от 3 до 4 тыс. грн пенсий. Тех, чьи пенсии превышают 4 тыс. грн, в Украине всего 4,6% (537 тыс.). А пенсионеры, которым начисляется от 5 до 10 тысяч, встречаются еще реже – их суммарно всего 6%. Свыше 10 тысяч пенсии имеют всего 1% украинцев.