смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее.
И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:08
смотрю примерные цены то на 5 тыс не только болт.
Что у нашего пенсионера остается от 1500 грн и коммуналки сопоставимо на меньшее.
И почему вообще с россией сравниваем а не с Германией или Англией, США?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:10
Недоречне порівняння.При 5 роках війни до цього всі 5 років наші кораблі туди проходили,хоч і з затримками.Тому ризиків не було.А от тепер ризики є.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:12
А вы за всех пенсионеров начали говорить ? Нимб не жмёт ?
И да, по приведенной ссылке от 25 ноября самая актуальная цена на хлеб. Больше там актуальных цен нет. Очень информативно
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 09 гру, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:18
Ще аби дід знав - де дивитись ціни,то може до болта ще щось купив.
А так ми тут через інтернет дивимось ціни в Бійську,а дід ногами по вулицях ходить і інтерв"ю бійському телебаченню роздає.
Доречі,коментар діда на ТБ вирізали,всі інші дали.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:29
А ще аби украинские пенсионеры ваши коментари почитали то вообще от пенсии отказывались раз в два месяца.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:36
По данным Пенсионного фонда, подавляющее число украинских пенсионеров получают сегодня суммы от 1,5 до 2 тыс. грн. Таких в стране 33% из числа всех пенсионеров, или 3,8 млн человек. Еще 15% пенсионеров, или 1,7 млн человек, получают чуть меньше: от 1400 до 1500 грн. А пенсии около 900 тысяч человек составляют менее 1400 грн.
В то же время 2,6 млн человек, или 22% пенсионеров, получают от 2001 до 3000 грн, а 1,2 млн – от 3 до 4 тыс. грн пенсий. Тех, чьи пенсии превышают 4 тыс. грн, в Украине всего 4,6% (537 тыс.). А пенсионеры, которым начисляется от 5 до 10 тысяч, встречаются еще реже – их суммарно всего 6%. Свыше 10 тысяч пенсии имеют всего 1% украинцев.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:40
detroytred
Тоже неплохо...
осталось понять, хто из Однопроцентников здеся присутствующих, так жиреет ....
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:42
І тепер головне, коли наступний «Конвой» планують , бо це не діло, що наші військові катери не можуть зайти в українські порти і спільне море.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:42
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:44
Думаю,що конвой буде ще не скоро.
Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер?
В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.
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