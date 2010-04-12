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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7096709770987099>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:55

... чи то вже таке на кожнім кроці?

... а можна трошечки тему змінити і запитати: а у ваших містах теж є/чи скоро будуть такі підземні смітники?
(дивитись з 2хв 12сек.)
https://youtu.be/MtBqXyCPmZ8
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:02

  tea написав:Він же каже - з 10 тис. - 5 тис.платить за комуналку.Мабуть багач,раз субсидію не дали. :mrgreen:
Доїдає болт без солі. :(

Красной икоркой намажет 8)
Пишут из-за рекордного вылова, цена снизилась вдвое.Коментарии один лучше другого:
"Приходит мужик в поликлинику:
- Мне нужен врач ухо-глаз
- У нас нет такого. У нас есть окулист, ЛОР...
- Нет мне нужен именно ухо-глаз
- Зачем?
- Слышу одно, вижу другое..."
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.. а можна трошечки тему змінити і запитати: а у ваших містах теж є/чи скоро будуть такі підземні смітники?
(дивитись з 2хв 12сек.)


Надеюсь, у Баксика пару-тройку десятков оных для продолжения Счастья в лич. жизни таки завалялось.!

А с такими мусорниками (тем паче во Львове...) Офигенный прикол! :D
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 гру, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:15

  detroytred написав:Тех, чьи пенсии превышают 4 тыс. грн, в Украине всего 4,6% (537 тыс.). А пенсионеры, которым начисляется от 5 до 10 тысяч, встречаются еще реже – их суммарно всего 6%.


И зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:22

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Недоречне порівняння.При 5 роках війни до цього всі 5 років наші кораблі туди проходили,хоч і з затримками.Тому ризиків не було.А от тепер ризики є.

І тепер головне, коли наступний «Конвой» планують , бо це не діло, що наші військові катери не можуть зайти в українські порти і спільне море.

*Відправлено з Чату


Не прокатились на предыдущем "конвое"?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:23

Re: Валютный рынок в контексте

[quote="4521731:Tolevas"]зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.



Фатает? Икрой не взловживайте...Особенно черной. (она очень аллергенна). Правда. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:26

  дарий написав:
  Долярчик написав:.. а можна трошечки тему змінити і запитати: а у ваших містах теж є/чи скоро будуть такі підземні смітники?
(дивитись з 2хв 12сек.)


Надеюсь, у Баксика пару-тройку десятков оных для продолжения Счастья в лич. жизни таки завалялось.!

А с такими мусорниками (тем паче во Львове...) Офигенный прикол! :D

... не зупиняюсь на досягнутому! :D
...... далі буде ще цікавішше!!! :D
https://youtu.be/4Zw0EOg0tX4
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

Плюс Однозначно!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:37

  Tolevas написав:
  detroytred написав:Тех, чьи пенсии превышают 4 тыс. грн, в Украине всего 4,6% (537 тыс.). А пенсионеры, которым начисляется от 5 до 10 тысяч, встречаются еще реже – их суммарно всего 6%.


И зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.


Здравствуйте .
Рад, очень , что Вы ,все таки не пропадаете и заходите на форум .
..я уже боятся стал , что ошибусь.


Про даунов ,Вы зря.

Вы же преподаватель в прошлом ,бывают досадные ошибки....
Воскресный вечер , расслабились перед трудовой неделей .

Мне интересно вот , что....
Упросили мою жену взять учеников двух.
Я был немного удивлен стоимостью 45 минут занятий ___-150 гр.!!!

Вы занимаетесь с кем то ?
Если знаете , подскажите сколько у вас 45 мин. занятий ?
Если не хотите не отвечайте...

РЫ.СЫ забыл ....11 класс
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:38

  дарий написав:
  Tolevas написав:зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.



Фатает? Икрой не взловживайте...Особенно черной. (она очень аллергенна). Правда. :oops:


Икру не ем. Насчет хватает ли, еще не в курсе.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
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