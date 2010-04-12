(дивитись з 2хв 12сек.)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:55
... чи то вже таке на кожнім кроці?
... а можна трошечки тему змінити і запитати: а у ваших містах теж є/чи скоро будуть такі підземні смітники?
(дивитись з 2хв 12сек.)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:02
Красной икоркой намажет
Пишут из-за рекордного вылова, цена снизилась вдвое.Коментарии один лучше другого:
"Приходит мужик в поликлинику:
- Мне нужен врач ухо-глаз
- У нас нет такого. У нас есть окулист, ЛОР...
- Нет мне нужен именно ухо-глаз
- Зачем?
- Слышу одно, вижу другое..."
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:15
Re: Валютный рынок в контексте
Надеюсь, у Баксика пару-тройку десятков оных для продолжения Счастья в лич. жизни таки завалялось.!
А с такими мусорниками (тем паче во Львове...) Офигенный прикол!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 09 гру, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:15
И зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:22
Не прокатились на предыдущем "конвое"?
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:23
Re: Валютный рынок в контексте
[quote="4521731:Tolevas"]зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.
Фатает? Икрой не взловживайте...Особенно черной. (она очень аллергенна). Правда.
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:26
... не зупиняюсь на досягнутому!
...... далі буде ще цікавішше!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:31
Re: Валютный рынок в контексте
Плюс Однозначно!
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:37
Здравствуйте .
Рад, очень , что Вы ,все таки не пропадаете и заходите на форум .
..я уже боятся стал , что ошибусь.
Про даунов ,Вы зря.
Вы же преподаватель в прошлом ,бывают досадные ошибки....
Воскресный вечер , расслабились перед трудовой неделей .
Мне интересно вот , что....
Упросили мою жену взять учеников двух.
Я был немного удивлен стоимостью 45 минут занятий ___-150 гр.!!!
Вы занимаетесь с кем то ?
Если знаете , подскажите сколько у вас 45 мин. занятий ?
Если не хотите не отвечайте...
РЫ.СЫ забыл ....11 класс
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 гру, 2018 20:38
Икру не ем. Насчет хватает ли, еще не в курсе.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
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