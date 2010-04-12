холява написав:Tolevas написав:
И зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.
Здравствуйте .
Рад, очень , что Вы ,все таки не пропадаете и заходите на форум .
..я уже боятся стал , что ошибусь.
Про даунов ,Вы зря.
Вы же преподаватель в прошлом ,бывают досадные ошибки....
Воскресный вечер , расслабились перед трудовой неделей .
Мне интересно вот , что....
Упросили мою жену взять учеников двух.
Я был немного удивлен стоимостью 45 минут занятий ___-150 гр.!!!
Вы занимаетесь с кем то ?
Если знаете , подскажите сколько у вас 45 мин. занятий ?
Если не хотите не отвечайте...
Это я пива выпил две банки, вот и зашел. А так, пока здесь Чай, мне здесь писать по теме противно. Могу только поделиться ценой на уборку помещения по собственному опыту. У меня убирает хорошая знакомая, 100 гривень в час. Ну еще кормлю ее и домой отвожу иногда. У сына уборщица берет 600 грн в день. Но там и стирка и глажка. Про цены на репетиторство не в курсе, никогда не сталкивался.