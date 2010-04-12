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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7096709770987099

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:43

  холява написав:
  Tolevas написав:
  detroytred написав:Тех, чьи пенсии превышают 4 тыс. грн, в Украине всего 4,6% (537 тыс.). А пенсионеры, которым начисляется от 5 до 10 тысяч, встречаются еще реже – их суммарно всего 6%.


И зачем в журналисты берут даунов? Даже двухлетний ребенок знает, что 6 больше, чем 5.
А вообще на пенсию рассчитывать - себя не уважать. Тут вам не США, где пенсия 2000 баксов. Кстати, нормальную (по украинским меркам) пенсию на повышают. У меня 5300 без изменений уже 4 года.


Здравствуйте .
Рад, очень , что Вы ,все таки не пропадаете и заходите на форум .
..я уже боятся стал , что ошибусь.

Про даунов ,Вы зря.

Вы же преподаватель в прошлом ,бывают досадные ошибки....
Воскресный вечер , расслабились перед трудовой неделей .

Мне интересно вот , что....
Упросили мою жену взять учеников двух.
Я был немного удивлен стоимостью 45 минут занятий ___-150 гр.!!!

Вы занимаетесь с кем то ?
Если знаете , подскажите сколько у вас 45 мин. занятий ?
Если не хотите не отвечайте...


Это я пива выпил две банки, вот и зашел. А так, пока здесь Чай, мне здесь писать по теме противно. Могу только поделиться ценой на уборку помещения по собственному опыту. У меня убирает хорошая знакомая, 100 гривень в час. Ну еще кормлю ее и домой отвожу иногда. У сына уборщица берет 600 грн в день. Но там и стирка и глажка. Про цены на репетиторство не в курсе, никогда не сталкивался.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Икру не ем. Насчет хватает ли, еще не в курсе.


Умничка!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:46

  Tolevas написав:Это я пива выпил две банки, вот и зашел. А так, пока здесь Чай, мне здесь писать по теме противно. .

Оксана - корона не тисне?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Могу только поделиться ценой на уборку помещения по собственному опыту. У меня убирает хорошая знакомая, 100 гривень в час. Ну еще кормлю ее и домой отвожу иногда. У сына уборщица берет 600 грн в день


Симпатичная?
:D
Не про сына спрашиваю.... 8)
дарий
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