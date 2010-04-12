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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 70967097709870997100>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:21

Сом, а Ви не припускаєте те, що Ви помиляєтесь? Тося пише грамотно, реагує м‘яко, майже як жінка. Сінус і Траст писав з помилками, набор слів, грубо. Я б не відносив Тосю до цих ніків.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:22

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.

Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.

*Відправлено з Чату

Ну поставте себе на місце моряків.Росія зара отримає дубця,санкції,глибока занепокоєність,все таке,а Вам,особисто Вам,дають наказ - сідайте в катер і виконуйте завдання - пливіть в Бердянськ.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:25

  Перес де Куэльяр написав:Сом, а Ви не припускаєте
...майже як жінка...

А де зара Сом?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:32

  Перес де Куэльяр написав:Сом, а Ви не припускаєте те, що Ви помиляєтесь? Тося пише грамотно, реагує м‘яко, майже як жінка. Сінус і Траст писав з помилками, набор слів, грубо. Я б не відносив Тосю до цих ніків.

*Відправлено з Чату


В данном случае вопрос не по адресу. Его нужно главному клеветнику и провокатору задавать. А Сом - доверчивый ребенок, ему сказали, он и поверил.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:36

дел
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44

Возвращаясь к вопросу.
Если уборщица получает 100 грн в час, то по идее, репетитор в силу квалификации и сложности предмета должен получать в час минимум 300-500. Опять же, 10-минутная консультация у врача - 200-400 грн. Мой зубной за полчаса работы берет 500-600. Кстати, попасть к нему очень сложно, запись на месяцы вперед. Ну, правда, ему еще за аренду платить, ассистентке и администратору.
Вроде, квалификация репетитора не намного ниже. Но тут еще влияет количество конкурентов и актуальность услуги. Можно просто взять газету объявлений, прозвонить и вывести среднюю цену. От нее и плясать.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:51

удалил
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 22:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:53

Tolevas
Таки вопрос возвращается к уборщице.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:57

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.

Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.

*Відправлено з Чату


На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины.
Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем.
Вариант второй - опять захватят катера с экипажем, тогда история про индейцев дважды наступающих на одни те же грабли, будет самым популярным во всех СМИ, даже украинских.
Вариант третий, самый прискорбный, когда развивается при попытке захода жесткое боестолкновение, не говоря уже о судьбах самих моряков, это самый тяжелый вариант для всех присутствующих по последствиям и личным, и экономическим.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:58

  холява написав:
  Tolevas написав:Возвращаясь к вопросу.
Если уборщица получает 100 грн в час, то по идее, репетитор в силу квалификации и сложности предмета должен получать в час минимум 300-500. Опять же, 10-минутная консультация у врача - 200-400 грн. Мой зубной за полчаса работы берет 500-600. Кстати, попасть к нему очень сложно, запись на месяцы вперед. Ну, правда, ему еще за аренду платить, ассистентке и администратору.
Вроде, квалификация репетитора не намного ниже. Но тут еще влияет количество конкурентов и актуальность услуги. Можно просто взять газету объявлений, прозвонить и вывести среднюю цену. От нее и плясать.


Старина , я ПРАВДУ написал , без загибов .
Сколько должны , я не знаю , а сколько платят я написал !
Учитель-методист.


Так я разве ставил под сомнение? Вы же написали, что это Ваша жена репетиторством занимается и я подумал, что сомневается, не мало ли запросила. От этого и плясал. И что значит платят? Цену назначает репетитор. Или это средняя цена по городу? Тогда я не понял, о чем вы меня вообще спрашивали.
Востаннє редагувалось Tolevas в Нед 09 гру, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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