Додано: Нед 09 гру, 2018 21:57

Перес де Куэльяр написав: tea написав: Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів. Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.

Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.



*Відправлено з Чату Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.

На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины.Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем.Вариант второй - опять захватят катера с экипажем, тогда история про индейцев дважды наступающих на одни те же грабли, будет самым популярным во всех СМИ, даже украинских.Вариант третий, самый прискорбный, когда развивается при попытке захода жесткое боестолкновение, не говоря уже о судьбах самих моряков, это самый тяжелый вариант для всех присутствующих по последствиям и личным, и экономическим.