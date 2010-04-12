Сом, а Ви не припускаєте те, що Ви помиляєтесь? Тося пише грамотно, реагує м‘яко, майже як жінка. Сінус і Траст писав з помилками, набор слів, грубо. Я б не відносив Тосю до цих ніків.
*Відправлено з Чату
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Додано: Нед 09 гру, 2018 21:21
Сом, а Ви не припускаєте те, що Ви помиляєтесь? Тося пише грамотно, реагує м‘яко, майже як жінка. Сінус і Траст писав з помилками, набор слів, грубо. Я б не відносив Тосю до цих ніків.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:22
Ну поставте себе на місце моряків.Росія зара отримає дубця,санкції,глибока занепокоєність,все таке,а Вам,особисто Вам,дають наказ - сідайте в катер і виконуйте завдання - пливіть в Бердянськ.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:25
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:32
В данном случае вопрос не по адресу. Его нужно главному клеветнику и провокатору задавать. А Сом - доверчивый ребенок, ему сказали, он и поверил.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:36
дел
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:44
Возвращаясь к вопросу.
Если уборщица получает 100 грн в час, то по идее, репетитор в силу квалификации и сложности предмета должен получать в час минимум 300-500. Опять же, 10-минутная консультация у врача - 200-400 грн. Мой зубной за полчаса работы берет 500-600. Кстати, попасть к нему очень сложно, запись на месяцы вперед. Ну, правда, ему еще за аренду платить, ассистентке и администратору.
Вроде, квалификация репетитора не намного ниже. Но тут еще влияет количество конкурентов и актуальность услуги. Можно просто взять газету объявлений, прозвонить и вывести среднюю цену. От нее и плясать.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:51
удалил
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 22:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:57
На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины.
Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем.
Вариант второй - опять захватят катера с экипажем, тогда история про индейцев дважды наступающих на одни те же грабли, будет самым популярным во всех СМИ, даже украинских.
Вариант третий, самый прискорбный, когда развивается при попытке захода жесткое боестолкновение, не говоря уже о судьбах самих моряков, это самый тяжелый вариант для всех присутствующих по последствиям и личным, и экономическим.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:58
Так я разве ставил под сомнение? Вы же написали, что это Ваша жена репетиторством занимается и я подумал, что сомневается, не мало ли запросила. От этого и плясал. И что значит платят? Цену назначает репетитор. Или это средняя цена по городу? Тогда я не понял, о чем вы меня вообще спрашивали.
Востаннє редагувалось Tolevas в Нед 09 гру, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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