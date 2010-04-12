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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7097709870997100>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:00

[удалил
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:05

  дарий написав:Tolevas
Таки вопрос возвращается к уборщице.... :D


Какие вопросы могут быть к 42-летней женщине, пусть и в отличной форме? Лет 10-15 назад надо было спрашивать. Кстати вспомнилось, что я знаком с ней уже 20 лет Ужас, как время летит. Кажется, что всего несколько лет прошло.
За 4 часа работы она "сделала" только ванную комнату и туалет. В общем даже по знакомству мне моя квартира обойдется тысячи в 2-3.
А кто-то жалуется, что у нас зарплаты маленькие. Хорошая уборщица тысяч 12-15 в месяц имеет. Это если по выходным отдыхает.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:06

удалил
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:07

Re: Валютный рынок в контексте

Из воскресного трындежа ничего для себя интересного не вынес..
Но то таке...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:10

  холява написав:Tolevas писал(а):Возвращаясь
Так я разве ставил под сомнение? Наверно, перепутал. Подумал, что это Ваша жена репетиторством занимается и сомневается, не мало ли запросила. От этого и плясал.


Математикой ОНА занимается ....
Когда то , увидела , что я мусор могу выносить и в магазин ходить, подобрала , блох повыбивала ....
Первый раз ученики.[/quote]

Тем более странно. Получается, что ученики ее перед фактом поставили - будем платить вот столько? Если же цену назначала она, то должна была перед этим проверить цены конкурентов.
Востаннє редагувалось Tolevas в Нед 09 гру, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:10

  холява написав:Старина , я ПРАВДУ написал , без загибов .
Сколько должны , я не знаю , а сколько платят я написал !
Учитель-методист.

В провинции в прошлом году платили 100грн/ч. Дочка готовилась к ЗНО. Результаты адекватные. Поступила на бюджет в киевский универ из ТОП-10.

Для сравнения в том же году в той же провинции профессиональным грузчикам платили те же 100 грн/ч.
Не одобряю. Но факт.
Такое оно. "Звериное лицо капитализма" (с)
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:12

  холява написав:freeze

Перетащили же первый раз суда по суше , можно было и второй раз так же перевести.
Блин, бедные ребята , на" киче" парятся .

Думаю есть там скрытые мотивы. Писал вчера, но ДС "зверствует".
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:13

  tea написав:..........
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.

:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:14

удалил
Востаннє редагувалось холява в Нед 09 гру, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:15

  vovan_prm написав:
  холява написав:Старина , я ПРАВДУ написал , без загибов .
Сколько должны , я не знаю , а сколько платят я написал !
Учитель-методист.

В провинции в прошлом году платили 100грн/ч. Дочка готовилась к ЗНО. Результаты адекватные. Поступила на бюджет в киевский универ из ТОП-10.

Для сравнения в том же году в той же провинции профессиональным грузчикам платили те же 100 грн/ч.
Не одобряю. Но факт.
Такое оно. "Звериное лицо капитализма" (с)


Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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